Кто возит?

Жительница Одинска

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Этот вопрос мы задали самому Андрею Дуберштейну, и он объяснил нашей газете:Интересное дело: при цене проезда до Одинска в 46 рублей и отсутствии другого конкурентного транспорта и здесь перевозчик терпит убытки. Как так?Андрей Дуберштейн ответил:Одинцы с таким объяснением не согласились...