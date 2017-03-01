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Кто возит?


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Вчера, 21:43
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- Мы, жители Одинска, расстроены, что от нас ушёл перевозчик ДУБЕРШТЕЙН. Теперь нас возят автобусы с надписью «Автоколонна 1948». Дуберштейн подхватил нас, когда от нас отказался прежний перевозчик. Мы к нему привыкли. На его автобусах работали такие вежливые водители: Зигфрид, его жена Вати и Юрий. Всегда подождут пожилого человека, аккуратно ездят, не гоняют. Почему такого перевозчика убрали с маршрута?
Жительница Одинска


Этот вопрос мы задали самому Андрею Дуберштейну, и он объяснил нашей газете:

- Никто нас не убирал. Мы сами с 1 марта ушли с этого маршрута из-за его низкой рентабельности. С учётом цен на бензин работать стало убыточно. Всё сделали как положено: заранее известили администрацию АГО письмом.

Интересное дело: при цене проезда до Одинска в 46 рублей и отсутствии другого конкурентного транспорта и здесь перевозчик терпит убытки. Как так?
Андрей Дуберштейн ответил:

- Люди деревенские дружные. Один поехал на машине в город – подвозит ещё четверых, поэтому часто автобусы полупустыми ходят.

Одинцы с таким объяснением не согласились...

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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