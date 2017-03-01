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Радио где?


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Вчера, 21:49
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- Подскажите, где можно купить обычный радиоприёмник? Старый сломался, и не знаем, где приобрести. Мы, пенсионеры, без проводного радио никуда, привыкли за много лет, что он на кухне тихонько бормочет.
Тамара Георгиевна


Радио где?
Старые вещи так просто не сдаются, а многие до сих пор работают. Кстати, радиоприёмник в стиле ретро – очень недешёвая вещь.
фото Николая СТЕРНИНА


Молодежь считает проводное радио почти таким же анахронизмом, как утюг, работающий на углях, но многие пожилые ангарчане не мыслят без него своей жизни. Со звуками российского гимна они встают, слушают любимые песни по заявкам, советы врачей, радиопостановки. Для тысяч ангарских пенсионеров обычная кухонная радиоточка, по большому счету, - связь с большим миром. Радио для них и доктор, и советчик, порой и единственный собеседник. К тому же работающая радиоточка незаменима в случаях ЧС, отключения от электричества, землетрясения, так как при необходимости автоматически подключается к системам ГО и ЧС.

Виктория КОСТИНА

... Полный текст статьи читайте
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Вчера, 21:54 - AngelaGof написал(а):
Это мой аватар
Подскажите пожалуйста, как укрепить ногти?
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