Радио где?

Тамара Георгиевна

фото Николая СТЕРНИНА



Виктория КОСТИНА

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Молодежь считает проводное радио почти таким же анахронизмом, как утюг, работающий на углях, но многие пожилые ангарчане не мыслят без него своей жизни. Со звуками российского гимна они встают, слушают любимые песни по заявкам, советы врачей, радиопостановки. Для тысяч ангарских пенсионеров обычная кухонная радиоточка, по большому счету, - связь с большим миром. Радио для них и доктор, и советчик, порой и единственный собеседник. К тому же работающая радиоточка незаменима в случаях ЧС, отключения от электричества, землетрясения, так как при необходимости автоматически подключается к системам ГО и ЧС.