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Что будет вместо?


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Вчера, 11:01
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- Читал в вашей газете, что интернат № 7 закрывается. А детей куда денут? И что будет в таком большом здании?
Игорь Антонович


- Ходят слухи, что интернат № 1, который находится в Северном, хотят закрыть и сделать на его месте колонию для несовершеннолетних. Так ли это? Нас, жителей микрорайона Северный, очень беспокоит этот вопрос.
Наталья


Что будет вместо?
Интернат № 7 в советское время считался (и был на самом деле) одним из лучших. Здесь даже был собственный духовой оркестр, а его выпускники тех лет стали известными и уважаемыми людьми.
Фото Николая СТЕРНИНА


Исполняющая обязанности директора интерната № 7 Ирина Михайловна СОКОЛОВА по поводу своего учреждения пояснила нашей газете следующее.

С 27 февраля идёт процесс ликвидации интерната № 7, продлится он по 30 июня. Сейчас в интернате живут 52 ребёнка. Перед Новым годом часть детей уже выехала в учреждения Братского района. Другая на этой неделе уезжает в школу-интернат № 11 посёлка Лесогорск (Чунский район). В ангарском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (15 микрорайон), мест нет. Решение о том, кого куда определить, принимало Министерство образования Иркутской области. Опрос среди детей, конечно, был проведён, но считать его результаты объективными нельзя, поскольку часть воспитанников интерната не знают других городов, кроме Иркутска и Ангарска, и, конечно, желали бы остаться в нашем городе.

Коллектив интерната № 7 (105 человек) лишается работы...

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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