Что будет вместо?

Игорь Антонович

Наталья

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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можно по т. 52-29-55

Исполняющая обязанности директора интерната № 7 Ирина Михайловна СОКОЛОВА по поводу своего учреждения пояснила нашей газете следующее.С 27 февраля идёт процесс ликвидации интерната № 7, продлится он по 30 июня. Сейчас в интернате живут 52 ребёнка. Перед Новым годом часть детей уже выехала в учреждения Братского района. Другая на этой неделе уезжает в школу-интернат № 11 посёлка Лесогорск (Чунский район). В ангарском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (15 микрорайон), мест нет. Решение о том, кого куда определить, принимало Министерство образования Иркутской области. Опрос среди детей, конечно, был проведён, но считать его результаты объективными нельзя, поскольку часть воспитанников интерната не знают других городов, кроме Иркутска и Ангарска, и, конечно, желали бы остаться в нашем городе.Коллектив интерната № 7 (105 человек) лишается работы...