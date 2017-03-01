Как подсчитать?

Валентина Афанасьевна ВАСИЛЬЕВА

Ольга КРАСНОВА

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можно по т. 52-29-55

В 2015 году ангарские льготники бесплатно получили пластиковые карточки единого социального проездного билета сроком на пять лет. Согласно постановлению правительства Иркутской области № 521 по такому проездному льготник имеет право на 30 поездок в городском общественном транспорте и 20 – в пригородном. При этом требуется ежемесячно пополнять проездной (и тот, и другой) на 150 рублей.Распространяется ли этот подход на почетных граждан АГО? В положении к постановлению правительства Иркутской области № 521 размещен список льготников, которые имеют право ездить по единому социальному проездному билету. Это федеральные и региональные льготники. Почетных граждан города среди них нет.По информации Александра ГОРОДСКОГО, председателя Думы Ангарского городского округа, в положении о звании «Почетный гражданин АГО» оплата за проезд в общественном транспорте не предусмотрена, зато предусмотрена ежемесячная денежная выплата (решением Думы АГО от 23 декабря 2015 года увеличена с 8 до 10 тысяч рублей).