У соседей всё спокойно?

Любовь Фёдоровна

Игорь КАРИН

По информации, которую удалось получить нашей газете, в Усолье торфяники не горят. Зато ожидаются крупномасштабные учения в преддверии лесных весенних пожаров. В них примут участие пожарные, спасатели, полиция. В воздух поднимут авиацию. Предполагается присутствие первых лиц Иркутской области. Учения пройдут на этой неделе рядом с селом Сосновка, находящимся за Усольем-Сибирским.