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У соседей всё спокойно?


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Вчера, 11:27
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- На прошлой неделе видела, как пожарные машины уезжали в Усольский район. Хотя по новостям сообщений о пожарах не было. Опять у соседей начинают разгораться торфяники?
Любовь Фёдоровна


По информации, которую удалось получить нашей газете, в Усолье торфяники не горят. Зато ожидаются крупномасштабные учения в преддверии лесных весенних пожаров. В них примут участие пожарные, спасатели, полиция. В воздух поднимут авиацию. Предполагается присутствие первых лиц Иркутской области. Учения пройдут на этой неделе рядом с селом Сосновка, находящимся за Усольем-Сибирским.

Игорь КАРИН
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