Облигации возвращаются?

Константин П.

Алексей Аксаментов

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можно по т. 52-29-55

Правительство вновь озаботилось вопросом привлечения средств россиян для инвестиций в ценные бумаги. По статистике, уровень приобщения населения к фондовым рынкам в России один из самых низких в мире. Поэтому Министерство финансов весной 2017 года и планирует начать выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения.По сути государство в лице Минфина будет брать у россиян деньги в долг с обещанием вернуть их с процентами. Держатель облигаций будет получать проценты в виде купонного дохода раз в полгода на протяжении всего срока действия облигации. А гарантом выплаты по ОФЗ будет выступать государство.Сейчас подобные облигации тоже можно купить на биржевых торгах через брокеров, но сегодняшняя процедура больше подходит для продвинутых инвесторов. По словам министра финансов Силуанова, выпуск "народных" облигаций - это скорее "финансовые учения" для населения и его стимулирование к средне- и долгосрочным сбережениям, чем закрытие дефицита бюджета страны. Это пока первый шаг к тому, чтобы покупка ценных бумаг была не сложнее открытия счета в банке. Выпуск гособлигаций не означает, что государству не хватает денег. За 2017 год Минфин планирует выпустить ценных бумаг для граждан на символические 30 млрд. руб. - это заем, который не преследует целей подзанять на рынке.Облигации будут выпускаться номиналом в 1000 руб., а срок их погашения составит три года, то есть раньше проценты будет не получить. Доходность ОФЗ прогнозируется на уровне доходности банковских депозитов либо немного выше. Проценты планируется выплачивать каждые полгода, а вернуть стоимость самой облигации можно будет и раньше трёх лет, но тогда часть купонного дохода будет потеряна.