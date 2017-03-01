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Ангарчан в Иркутск не пустят?


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Вчера, 17:49
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- Вы слышали, что «Вести-Иркутск» сообщили: депутаты областного центра хотят закрыть Иркутск для междугородных автобусов. В частности, не пускать ангарские и шелеховские автобусы. Неужели это правда? А о людях кто-нибудь подумал?

Ангарчан в Иркутск не пустят?
Ангарские автобусы ежедневно перевозят в Иркутск и обратно до 20 тысяч человек – студентов и тех ангарчан, которые там работают.
Фото Николая СТЕРНИНА


По мнению депутатов, такая организация движения увеличит доходы иркутского транспорта и улучшит дорожную обстановку в Иркутске. Правда, для этого нужно организовать пересадку пассажиров с междугородного на городской транспорт на окраинах Иркутска. Запланировано создание нескольких пересадочных узлов: в Ново-Ленино, в районе Центрального рынка, станции «Академическая», аэропорта, железнодорожного вокзала. Автобусы ангарского направления планируют пускать только до железнодорожного вокзала или сделать для них пересадку в Ново-Ленино. Уже подобран земельный участок площадью три гектара и найден инвестор.

В администрации Иркутска эту инициативу поддержали. Думал ли кто-нибудь о людях, ответить сложно. Похоже, что нет. Ранним утром ангарчане – студенты и те, кто работает в Иркутске, будут добираться до учебы и работы двумя-тремя автобусами: сначала до Ново-Ленино, потом на иркутских городских маршрутах. Это дольше и дороже.

Новость о намечающейся новой транспортной развязке вызвала большой общественный резонанс. Мэрия Иркутска успокаивает пассажиров: на пересадочных узлах построят автостанции с десятком перронов, местом отстоя пригородных автобусов и зоной ожидания. Во избежание увеличения затрат пассажиров стоимость проезда в междугородных автобусах должна снизиться.


Ольга КРАСНОВА

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