Куда делся?

- Не можем попасть на приём в комитет солдатских матерей. Расписание в Интернете не соответствует тому, что указано на дверях. Как найти членов комитета?
Галина Ефимовна
На чью защиту и помощь может рассчитывать сын, пусть и взрослый? Правильный ответ: на мамину.
Фото из архива редакции
Бессменный председатель комитета (с 1993 года) Людмила ТРАПЕЗНИКОВА очень удивилась этому вопросу.
- Наш приёмный день – вторник, с 14.00 до 18.00. В Интернете указан стационарный телефон 55-17-22. А на табличке у входа дома № 36 в 15а микрорайоне, где находится наш офис, указан еще и мой сотовый телефон 8(914)942-42-98. Да, бывают случаи, когда посетители приходят в неприёмные дни. Но Тамара Ивановна (МАРТЕМЬЯНОВА, председатель городского Совета женщин. – Прим. ред.) в этих случаях всегда соединяет их по телефону со мной.
Оксана ТИХАЯ
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