Налог платить?

Галина, просто пенсионерка

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можно по т. 52-29-55

В целях корректного исчисления налогов налоговая служба предлагает налогоплательщикам, ранее не предоставлявшим заявление на предоставление налоговой льготы по имущественным налогам, подать его до 1 апреля 2017 г.Как пояснила нашей газете начальник ИФНС России по г. Ангарску Оксана ШАПОВАЛОВА, перечень категорий граждан, имеющих льготы по имущественным налогам, определяется Налоговым кодексом РФ, законом Иркутской области и решениями Думы Ангарского городского округа.В частности, право на льготу по налогу на имущество физических лиц имеют пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, лица, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, проживающих с ними совместно.Налоговики обращают особое внимание, что теперь льгота по имуществу предоставляется в отношении только одного объекта каждого из 5 определенных Налоговым кодексом типов: дом, квартира, гараж, строение на дачном участке, творческая мастерская. Раньше пенсионер не платил налог на имущество, независимо от того, каким количеством объектов он владел. По новым правилам он освобождается от уплаты налога только за одну квартиру, один жилой дом, один гараж и т.д. То есть пенсионер, владея двумя квартирами, за одну из них должен платить налог.