Как добиться ЕДВ?

Наталья ЖОГА

Ольга КРАСНОВА

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Согласно закону от 17 декабря 2008 года №128-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области», ЕДВ назначается неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости, если стаж мужчины составляет 39 лет, женщины – 34 года. При досрочно назначенной пенсии, соответственно, стаж должен быть 35 и 30 лет. При этом засчитается только тот стаж, за который работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. То есть человек работал официально.Наталья Ивановна с 29 сентября 1980 года работала станочницей на деревообрабатывающем комбинате, затем швеёй на Ангарской и Усольской швейных фабриках, уборщицей в БТИ. На пенсию ушла 26 декабря 2016 года. Работала официально, работодатели отчисляли страховые взносы в Пенсионный фонд. Её общий стаж - 34 года и 2 месяца, значит, заработала и пенсию, и ежемесячную денежную выплату в размере 446 рублей.В сентябре 2016 года Наталья Ивановна обратилась в ПФ для назначения пенсии. Выйдя на пенсию, 16 января 2017 года женщина через МФЦ обратилась в управление социальной защиты населения по Ангарскому району за оформлением ЕДВ, представила все необходимые документы: ксерокопию трудовой книжки и справку из Пенсионного фонда об установлении пенсии и страховом стаже. И получила ответ за подписью Натальи КАЛИНИНОЙ, директора управления: для назначения ЕДВ не хватает стажа.Как выяснилось позже...