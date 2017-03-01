Как добиться ЕДВ?

- 15 января 2017 года мне была назначена пенсия по возрасту. Мой стаж работы - 34 года, что дает право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Но в управлении социальной зашиты населения 27 января 2017 года мне в ней отказали, сославшись на данные ангарского управления ПФ на 30 сентября прошлого года, когда мой стаж составлял 33 года 11 месяцев и 3 дня. Почему не учли мой полный трудовой стаж на день выхода на пенсию? И как мне добиться заслуженной выплаты?
Наталья ЖОГА
Согласно закону от 17 декабря 2008 года №128-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области», ЕДВ назначается неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости, если стаж мужчины составляет 39 лет, женщины – 34 года. При досрочно назначенной пенсии, соответственно, стаж должен быть 35 и 30 лет. При этом засчитается только тот стаж, за который работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. То есть человек работал официально.
Наталья Ивановна с 29 сентября 1980 года работала станочницей на деревообрабатывающем комбинате, затем швеёй на Ангарской и Усольской швейных фабриках, уборщицей в БТИ. На пенсию ушла 26 декабря 2016 года. Работала официально, работодатели отчисляли страховые взносы в Пенсионный фонд. Её общий стаж - 34 года и 2 месяца, значит, заработала и пенсию, и ежемесячную денежную выплату в размере 446 рублей.
В сентябре 2016 года Наталья Ивановна обратилась в ПФ для назначения пенсии. Выйдя на пенсию, 16 января 2017 года женщина через МФЦ обратилась в управление социальной защиты населения по Ангарскому району за оформлением ЕДВ, представила все необходимые документы: ксерокопию трудовой книжки и справку из Пенсионного фонда об установлении пенсии и страховом стаже. И получила ответ за подписью Натальи КАЛИНИНОЙ, директора управления: для назначения ЕДВ не хватает стажа.
Как выяснилось позже...
Ольга КРАСНОВА
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