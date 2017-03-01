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Сколько «скорую» ждать?


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- Все службы в городе работают отвратительно! 2 марта сломала ногу у «Радуги». Встать помогла девушка, усадила на скамейку. Там до станции скорой помощи 10 минут ходьбы. А я прождала час! Она так и не приехала! Сын вынужден был отпроситься с работы, чтобы отвезти меня домой. Как этот случай будет оплачен страховой компанией? За что с нас берут деньги на страховой полис, если медики не оказывают своевременную помощь?

Светлана Ивановна


Сколько «скорую» ждать?
Страховая компания оплачивает “Скорой помощи” 2277 рублей за один обслуженный вызов.
Фото Николая СТЕРНИНА


К сожалению, нам не удалось дозвониться до Светланы Ивановны, чтобы узнать подробности происшествия и причину, по которым она со сломанной ногой поехала домой, а не в травмпункт. Но что случилось со «скорой помощью»?

- Работаем в штатном режиме, - заверил нашу газету заместитель главного врача БСМП по скорой помощи Александр КОМОГОРЦЕВ. - Вызов от Светланы Ивановны поступил в 12.53. Бригада прибыла в 92 квартал, к магазину «Слата», который назвала звонившая, в 13.11. Пострадавшей на месте не обнаружили.

На станции установлена автоматическая программа, которая записывает все звонки, поступающие на телефон 03. Судя по ее показаниям, время доезда составило 18 минут.

- В норматив уложились, - пояснила нашей газете директор Ангарского филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Жанна ЗВЕРЕВА. - В соответствии со сроками ожидания медицинской помощи, согласно территориальной программе государственных гарантий за 2017 год, время доезда бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова.

В данном случае со стороны специалистов станции скорой помощи нарушений не было. Но поскольку пациент не дождался приезда бригады, вызов считается ложным и оплачен не будет.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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