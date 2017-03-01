Сколько «скорую» ждать?

Светлана Ивановна

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55

К сожалению, нам не удалось дозвониться до Светланы Ивановны, чтобы узнать подробности происшествия и причину, по которым она со сломанной ногой поехала домой, а не в травмпункт. Но что случилось со «скорой помощью»?На станции установлена автоматическая программа, которая записывает все звонки, поступающие на телефон 03. Судя по ее показаниям, время доезда составило 18 минут.- пояснила нашей газете директор Ангарского филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Жанна ЗВЕРЕВА. -В данном случае со стороны специалистов станции скорой помощи нарушений не было. Но поскольку пациент не дождался приезда бригады, вызов считается ложным и оплачен не будет.