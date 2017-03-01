Сколько «скорую» ждать?

- Все службы в городе работают отвратительно! 2 марта сломала ногу у «Радуги». Встать помогла девушка, усадила на скамейку. Там до станции скорой помощи 10 минут ходьбы. А я прождала час! Она так и не приехала! Сын вынужден был отпроситься с работы, чтобы отвезти меня домой. Как этот случай будет оплачен страховой компанией? За что с нас берут деньги на страховой полис, если медики не оказывают своевременную помощь?
Светлана ИвановнаСтраховая компания оплачивает “Скорой помощи” 2277 рублей за один обслуженный вызов.
Фото Николая СТЕРНИНА
К сожалению, нам не удалось дозвониться до Светланы Ивановны, чтобы узнать подробности происшествия и причину, по которым она со сломанной ногой поехала домой, а не в травмпункт. Но что случилось со «скорой помощью»?- Работаем в штатном режиме, - заверил нашу газету заместитель главного врача БСМП по скорой помощи Александр КОМОГОРЦЕВ. - Вызов от Светланы Ивановны поступил в 12.53. Бригада прибыла в 92 квартал, к магазину «Слата», который назвала звонившая, в 13.11. Пострадавшей на месте не обнаружили.
На станции установлена автоматическая программа, которая записывает все звонки, поступающие на телефон 03. Судя по ее показаниям, время доезда составило 18 минут. - В норматив уложились,
- пояснила нашей газете директор Ангарского филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Жанна ЗВЕРЕВА. - В соответствии со сроками ожидания медицинской помощи, согласно территориальной программе государственных гарантий за 2017 год, время доезда бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова.
В данном случае со стороны специалистов станции скорой помощи нарушений не было. Но поскольку пациент не дождался приезда бригады, вызов считается ложным и оплачен не будет.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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