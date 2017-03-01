- Нас, жителей Юго-Восточного посёлка, заставляют ставит счетчики на горячую воду. Но у нас горячая вода запитана от обратки, пользоваться такой водой невозможно. Получается двойная оплата. Летом при отсутствии отопления приходится подолгу сливать воду. Как нам быть, посоветуйте.
Галина Александровна, мрн Юго-Восточный
Прежде всего считаю необходимым успокоить автора письма и всех жителей Юго-Восточного: независимо от способа отбора из системы теплоснабжения воды на нужды горячего водоснабжения двойной оплаты нет, и качественные показатели этой воды, за исключением температуры, одинаковы во всей системе централизованного теплоснабжения городского округа. Поясняю.
В нагревательных приборах (батареях) теплоноситель (горячая вода) отдает часть содержащейся в нём тепловой энергии на отопление, а на нужды горячего водоснабжения используется необходимое для этих целей количество теплоносителя с содержащейся (оставшейся) в нём тепловой энергией.
Что касается температуры горячей воды в летнее время при отсутствии отопления, эта проблема актуальна для всего Ангарска. Непосредственно в городе она в основном решена включением системы теплоснабжения в циркуляционном режиме в летнее время. Это вынужденная мера, и она очень энергозатратна. А для Юго-Восточного, учитывая его местоположение и перевод ранее принадлежащей АЭХК тепловой магистрали, от которой осуществляется его теплоснабжение, на подачу тепловой энергии от ТЭЦ-9 вместо ТЭЦ-10, проблема обеспечения требуемой температуры воды на горячее водоснабжение (не ниже 60°С) очень непроста.
К тому же многообразие схем подключения горячего водоснабжения в Юго-Восточном, как и в микрорайоне Новый-4, в том числе и непосредственно к нагревательным элементам, усложняет проблему соблюдения температурного режима горячего водоснабжения. По-моему убеждению, для её решения необходимо участие управляющих организаций и администрации городского округа. А иначе другого варианта для получения горячей воды с нужной температурой, кроме слива, не просматривается.
Правда, можно рассмотреть вариант горячего водоснабжения в Юго-Восточном установкой квартирных электронагревателей...
Игорь ВИТУШКИН,
инженер-промтеплоэнергетик
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