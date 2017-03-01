.
,

Как нам быть?


0

Вчера, 11:16
 Количество просмотров: 67
    

- Нас, жителей Юго-Восточного посёлка, заставляют ставит счетчики на горячую воду. Но у нас горячая вода запитана от обратки, пользоваться такой водой невозможно. Получается двойная оплата. Летом при отсутствии отопления приходится подолгу сливать воду. Как нам быть, посоветуйте.

Галина Александровна, мрн Юго-Восточный


Прежде всего считаю необходимым успокоить автора письма и всех жителей Юго-Восточного: независимо от способа отбора из системы теплоснабжения воды на нужды горячего водоснабжения двойной оплаты нет, и качественные показатели этой воды, за исключением температуры, одинаковы во всей системе централизованного теплоснабжения городского округа. Поясняю.

В нагревательных приборах (батареях) теплоноситель (горячая вода) отдает часть содержащейся в нём тепловой энергии на отопление, а на нужды горячего водоснабжения используется необходимое для этих целей количество теплоносителя с содержащейся (оставшейся) в нём тепловой энергией.

Что касается температуры горячей воды в летнее время при отсутствии отопления, эта проблема актуальна для всего Ангарска. Непосредственно в городе она в основном решена включением системы теплоснабжения в циркуляционном режиме в летнее время. Это вынужденная мера, и она очень энергозатратна. А для Юго-Восточного, учитывая его местоположение и перевод ранее принадлежащей АЭХК тепловой магистрали, от которой осуществляется его теплоснабжение, на подачу тепловой энергии от ТЭЦ-9 вместо ТЭЦ-10, проблема обеспечения требуемой температуры воды на горячее водоснабжение (не ниже 60°С) очень непроста.

К тому же многообразие схем подключения горячего водоснабжения в Юго-Восточном, как и в микрорайоне Новый-4, в том числе и непосредственно к нагревательным элементам, усложняет проблему соблюдения температурного режима горячего водоснабжения. По-моему убеждению, для её решения необходимо участие управляющих организаций и администрации городского округа. А иначе другого варианта для получения горячей воды с нужной температурой, кроме слива, не просматривается.

Правда, можно рассмотреть вариант горячего водоснабжения в Юго-Восточном установкой квартирных электронагревателей...


Игорь ВИТУШКИН,
инженер-промтеплоэнергетик

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8-950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Потрогать кумира
25 марта состоится турнир по дартс "Кубок газеты ВРЕМЯ"
Ангарск на втором месте в чемпионате области по дзюдо
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сиделка -воровка
Запишите телефон соседей
В Ангарске женщина попалась на уловку мошенников на сайте «Одноклассники.ру»
Все новости категории

Общество
Бахор, бобо и сумалак
Статистика не врёт?
Выросли
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (240)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru