Где найти хорошего?

Марина РАСПУТИНА,

ведущий инженер филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Иркутской области

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Начнем с того, что кадастровый инженер – это специалист, обладающий правом на осуществление кадастровой деятельности. Он готовит документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества. Проводит обмеры объекта, вычисляет координаты на местности, проводит межевание (в отношении земельного участка), подготавливает межевой или технический план, акт согласования. Представляет его в орган регистрации права для последующего внесения сведений об объекте в единый государственный реестр недвижимости. Работа серьезная, с большими последствиями.Выбрать специалиста нужно с помощью портала Росреестра (www.rosreestr.ru), где работает бесплатный электронный сервис «Реестр кадастровых инженеров» (раздел «Электронные сервисы»). Там бесплатно в режиме реального времени можно получить информацию о любом кадастровом инженере, осуществляющем свою деятельность на территории России. Сделать запрос можно по фамилии конкретного кадастрового инженера. Также поиск специалиста возможен по региону и населенному пункту, в котором кадастровый инженер зарегистрирован.Реестр кадастровых инженеров позволяет гражданам получить всю необходимую информацию: номер и дату выдачи квалификационного аттестата, наличие членства в саморегулируемых организациях (СРО), итоги его индивидуальной профессиональной деятельности. Так как федеральным законодательством введено обязательное членство кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях, проверить этот пункт следует в первую очередь.Почему важно обратить на это внимание?...