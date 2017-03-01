Бесплатная приватизация стала бессрочной?

Ольга

Это действительно так. Раньше предполагалось, что бесплатная приватизация закончится 28 февраля 2017 года. Госдума отклонила законопроект об отмене срока проведения бесплатной приватизации, а 22 февраля 2017 года соответствующий закон подписал президент РФ Владимир ПУТИН (федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ). Таким образом, теперь для людей, желающих бесплатно приватизировать жилье, временных ограничений не существует.