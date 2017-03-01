Бесплатная приватизация стала бессрочной?

- Правду ли говорят, что бесплатная приватизация жилья теперь не ограничена сроком?
Ольга
Это действительно так. Раньше предполагалось, что бесплатная приватизация закончится 28 февраля 2017 года. Госдума отклонила законопроект об отмене срока проведения бесплатной приватизации, а 22 февраля 2017 года соответствующий закон подписал президент РФ Владимир ПУТИН (федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ). Таким образом, теперь для людей, желающих бесплатно приватизировать жилье, временных ограничений не существует.