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Что за парламент?


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Вчера, 11:40
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- Всё чаще в СМИ проскальзывает название «Молодёжный парламент». Что это за организация?

Что за парламент?
Молодёжный парламент заседает как самый настоящий – в зале заседаний администрации АГО.
фото с сайта angarsk-adm.ru


Молодёжный парламент в городе явление не новое. Первый его созыв начал работать в нашем городе в мае 2007 года. По форме это мини-копия Думы АГО, состоящая из молодежи. Они еще не депутаты, но желают ими стать в будущем. А пока учатся политике, управлению, гражданской активности.

Сегодня в молодёжном парламенте, как и в Думе, работают 25 человек от 18 до 30 лет – студенты и молодые специалисты разных учреждений города. Это уже четвёртый созыв. Председателем парламента этого созыва является 26-летний Михаил НОВИКОВ, младший научный сотрудник Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований.

Куратором молодёжного парламента является заместитель председателя Думы АГО Артём ДЕТЫШЕВ. Работа парламента построена так же, как настоящей Думы. Член парламента может принимать людей и решать вопросы, касающиеся жизни ангарской молодёжи. Электронная почта для обращений к депутатам молодёжного парламента: mp_angarsk@mail.ru.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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