Что за парламент?

фото с сайта angarsk-adm.ru

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Молодёжный парламент в городе явление не новое. Первый его созыв начал работать в нашем городе в мае 2007 года. По форме это мини-копия Думы АГО, состоящая из молодежи. Они еще не депутаты, но желают ими стать в будущем. А пока учатся политике, управлению, гражданской активности.Сегодня в молодёжном парламенте, как и в Думе, работают 25 человек от 18 до 30 лет – студенты и молодые специалисты разных учреждений города. Это уже четвёртый созыв. Председателем парламента этого созыва является 26-летний Михаил НОВИКОВ, младший научный сотрудник Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований.Куратором молодёжного парламента является заместитель председателя Думы АГО Артём ДЕТЫШЕВ. Работа парламента построена так же, как настоящей Думы. Член парламента может принимать людей и решать вопросы, касающиеся жизни ангарской молодёжи. Электронная почта для обращений к депутатам молодёжного парламента: mp_angarsk@mail.ru.