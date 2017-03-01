Выхода нет?

- В статье «Собачья жизнь» («В» № 25 от 11 марта 2017 г.) вы писали о стае собак в 30-м микрорайоне, с которой никто справиться не может. Неужели действительно сделать ничего нельзя? Что нам остаётся? Ружье в руки брать?
Марина
Чтобы собака не кусала человека, у неё должны быть дом и хозяин.
Фото Николая СТЕРНИНА
Нет, брать в руки оружие мы категорически не советуем. Во-первых, это жестоко и незаконно, а во-вторых, бесполезно. На место одной стаи собак обязательно придёт другая. Возможны ли другие варианты решения этой проблемы? Об этом мы поговорили с ветеринарным врачом, психологом с 15-летним стажем Олегом КАЛИНИНЫМ.
- Убийство животных, особенно бездомных и беззащитных, воспитывает моральных уродов. Дети это всё видят, в голове формируется, что это разумно, и через 10-15 лет мы получим людей, не способных на жалость и сострадание,
- уверен ветеринар.
Но если нельзя истребить, значит, надо научиться жить с бездомышами в мире и согласии? Врач уверен, что это невозможно.
- Собаки охраняют свою территорию. Они вынуждены это делать.
Вряд ли родитель будет разбираться в причинах собачьей агрессии, если напали на его ребёнка. Что он вообще может сделать?
Ольга КНЯЗЕВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
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