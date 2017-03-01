Выхода нет?

Марина

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Нет, брать в руки оружие мы категорически не советуем. Во-первых, это жестоко и незаконно, а во-вторых, бесполезно. На место одной стаи собак обязательно придёт другая. Возможны ли другие варианты решения этой проблемы? Об этом мы поговорили с ветеринарным врачом, психологом с 15-летним стажем Олегом КАЛИНИНЫМ.- уверен ветеринар.Но если нельзя истребить, значит, надо научиться жить с бездомышами в мире и согласии? Врач уверен, что это невозможно.Вряд ли родитель будет разбираться в причинах собачьей агрессии, если напали на его ребёнка. Что он вообще может сделать?