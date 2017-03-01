.
,

Выхода нет?


0

Вчера, 16:51
 Количество просмотров: 71
    

- В статье «Собачья жизнь» («В» № 25 от 11 марта 2017 г.) вы писали о стае собак в 30-м микрорайоне, с которой никто справиться не может. Неужели действительно сделать ничего нельзя? Что нам остаётся? Ружье в руки брать?
Марина


Выхода нет?
Чтобы собака не кусала человека, у неё должны быть дом и хозяин.
Фото Николая СТЕРНИНА


Нет, брать в руки оружие мы категорически не советуем. Во-первых, это жестоко и незаконно, а во-вторых, бесполезно. На место одной стаи собак обязательно придёт другая. Возможны ли другие варианты решения этой проблемы? Об этом мы поговорили с ветеринарным врачом, психологом с 15-летним стажем Олегом КАЛИНИНЫМ.

- Убийство животных, особенно бездомных и беззащитных, воспитывает моральных уродов. Дети это всё видят, в голове формируется, что это разумно, и через 10-15 лет мы получим людей, не способных на жалость и сострадание, - уверен ветеринар.

Но если нельзя истребить, значит, надо научиться жить с бездомышами в мире и согласии? Врач уверен, что это невозможно.

- Собаки охраняют свою территорию. Они вынуждены это делать.

Вряд ли родитель будет разбираться в причинах собачьей агрессии, если напали на его ребёнка. Что он вообще может сделать?

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Есть традиции!
Интрига будет
Бегали лучше
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сошли с рельсов
ЧП на перекрёстке
Поймал хулигана
Все новости категории

Общество
Со всеми святыми
Для самых славных
Обошла со вкусом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (285)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru