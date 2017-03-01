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Откуда такие долги?


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Вчера, 17:02
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- Я регулярно оплачиваю отопление, а с нового года пришла корректировка, что я должна доплатить 1800 руб. Всю зиму батареи перекрыты, потому что и так было тепло, а с батареями совсем невозможно. Обратилась в ЖЭК, меня отправили в Иркутскэнергосбыт, обратилась к ним, меня отправили в ЖЭК. Куда обратиться, чтоб решить эти вопросы? С такой оплатой я не согласна!
Ирина Андреевна, 33 мрн, д.2


- Проживаю в 75 квартале. У меня на конец года была переплата 500 рублей по тепловой энергии. Сейчас принесли извещение с долгом за 2016 год 3000 рублей. У моей подруги в доме 7 квартала 76 такая же история. У меня просьба к ВИТУШКИНУ, пусть он нам разъяснит, как такое могло получиться.
Надежда Васильевна


Откуда такие долги?
Люди годами выходят на улицу с одними и теми же требованиями.
Фото из архива редакции


Чтобы разобраться в сути ежегодно выполняемой корректировки платы за отопление, рекомендую прочесть посвященные этой теме следующие материалы в газете «Время»: статьи А. КУРМАЗОВОЙ «Заплатили за зиму» («В» №17 от 16.02.2017г.) и «ОДНако» («В» № 21 от 28.02.2017 г.), а также статью А. СОКОЛОВОЙ «Повышение платы за отопление коснётся не всех» («В»№ 19 от 21.02.2017г.).

К сожалению, корректировка за 2016 год оказалась безрадостной для большинства ангарских собственников. Лейтмотив указанных статей – виновата зима. Попробуем разобраться, только ли зима виновата.

Действительно, в 2016 г. январь был холоднее, чем в 2015 г., на 9,5 градуса, был холоднее октябрь на 5 градусов, на 3 градуса был холоднее декабрь. К тому же февраль длился дольше на один день. Взяв в Интернете среднемесячные температуры наружного воздуха за 2015 и 2016 г., я сделал сравнительные расчеты и получил такой результат: в первом полугодии увеличение потребления тепла на отопление составило 7,2% и во втором полугодии – 9,1%.

Чтобы посчитать объективное повышение платы за отопление (сумму корректировки) за 2016 г., возьмите от суммы начислений, соответственно, в первом полугодии 7,2 % и во втором 9,1% и сравните с фактической суммой корректировки. Суммы должны быть близки, что маловероятно, поскольку кроме погодных условий, есть много факторов, влияющих на объём потребления тепловой энергии на отопление. На них и обратим наше внимание. Начнём, как говорят, сначала, а именно: с начала отопительного периода. Когда должен начинаться отопительный период? Статья 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, вступили в силу с 01.09.2012 г.) устанавливает: «если тепловая энергия для нужд отопления подаётся во внутридомовые системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого, соответственно, среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов по Цельсию…»

Откуда такие долги?
Хорошо Ваське. За его батарею платит хозяин.

Строго выполнить эти условия непросто, надо не только мониторить среднесуточную температуру наружного воздуха, но и определять её за 5 суток подряд. Что мы имеем в действительности?

Администрация (уполномоченный орган) принимает решение начать отопительный период 2016-2017 г.г. с 19.09.2016г., что согласуется с продолжительностью 232 суток, установленной с 01.01.2013 г. изменением к СНиП 23-01-00. Почему же в моей квартире батареи были горячими уже 15 сентября? А вот в доме № 26/6 микрорайона Союз в Иркутске отопление подключили 27сентября, и никто не жаловался. И корректировка платы за отопление по дому оказалась в пользу собственников.

Игорь ВИТУШКИН,
инженер-
промтеплоэнергетик

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