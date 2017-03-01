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О чём сказка?


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Вчера, 23:08
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- Недавно в городе проходил литературный конкурс «Сказка учит, сказка лечит». Почему газета не написала об этом?

Действительно, такой конкурс проходил на базе Дворца творчества детей и молодёжи. Его участники должны были написать… сказку.

О чём сказка?
9-летний Никита НЕСМЕЯНОВ из гимназии № 8 очень похож на своего героя - медвежонка Пусика. Тот тоже был очень привязан к маме.

Судила их Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА, руководитель студии юных литераторов «Метафора» Дворца творчества. Мы спросили Татьяну Андреевну, о чём пишут современные дети, и она, вздыхая, ответила:

- О драконах. Но, слава Богу, не только о них.

О чём сказка?
Семиклассник школы № 38 Дмитрий МИХАЙЛОВ пишет сказки о мужестве.

13-летний Дима МИХАЙЛОВ из школы № 38, получивший диплом 1-й степени в номинации «Проза», представил на конкурс две сказки. Одну о детях, которые не верят в Деда Мороза. Вторую про храбрую девочку Элизу, которая спасла родную деревню.

9-летний Никита НЕСМЕЯНОВ из гимназии № 8 написал сказку про медвежонка. Никита получил диплом 1-й степени.


Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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