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Зачем мне это?


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Вчера, 11:57
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- Я опекун. В банке, куда я пришла снять деньги, мне предложили открыть номинальный счет. Я так и не поняла, зачем и стоит ли мне это делать.
Л.Б.

Мы попросили ответить на этот вопрос замначальника управления Министерства соцразвития, опеки и попечительства Елену ДЖУГАШВИЛИ.

- В соответствии со ст.37 Гражданского кодекса РФ опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом (за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно) исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства (за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно) подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 настоящего кодекса, и расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель представляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном федеральным законом «Об опеке и попечительстве».

С 1 февраля 2017 года Сбербанк открыл номинальные счета для зачисления сумм социальных выплат, предоставленных на содержание ребенка, подопечного гражданина, в т.ч. алиментов, пенсий, пособий. По данному счету банком установлена процентная ставка в размере 3,5%.

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Объявление
Кто поедет в Крым?

Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящийся в г. Евпатория (Крым), объявляет набор детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении (малые и затихающие формы туберкулеза, частые простудные и инфекционные заболевания, ослабленный иммунитет), с 5 по 8 класс (в возрасте от 10 до 14 лет).

Дети будут находиться в центре в период с 15 сентября 2017 г. по 15 июля 2018 г. на полном государственном обеспечении.

Прием будет проводиться на основании заключения медицинской комиссии о необходимости направления в центр.

Оплата проезда детей и сопровождающих лиц в г. Евпаторию (Крым) осуществляется за счет собственных средств.

Замещающим родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), желающим направить ребенка на лечение и обучение, необходимо в срок до 17 апреля 2017 г. обратиться в органы опеки по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41, каб. 102, с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), для подачи заявления и сбора необходимых документов.
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