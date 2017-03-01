Куда они делись?

Виктор Петрович

Оксана ТИХАЯ

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Для молодежи комиссионные магазины уже история, а люди зрелые хорошо помнят эту форму торговли. Во времена СССР туда сдавали ненужные вещи на комиссию. Их в хорошем состоянии хватает в каждой семье: кто-то вырос, кто-то похудел (поправился), а кому-то просто надоели. Товаровед принимал бывшее в употреблении добро, оценивал процент износа товара. Цены в таком магазине были значительно меньше, чем в обычном.Помню комиссионку на ул. Карла Маркса, где продавали взрослую и детскую одежду и обувь, люстры, проигрыватели и другие товары. Магазин там так и остался, и бэушные вещи тоже есть, но уже совсем не в том количестве, как раньше. Их стало очень мало, процентов 5-10 от общего количества реализуемых. Сейчас там продают вещи новые, чаще китайские, и сама сеть таких магазинов теперь называется «Для всех», «Для каждого».Куда же исчезли настоящие комиссионки? Специалисты считают, что они исчерпали свой резерв. Возможно, они могут еще быть интересны с точки зрения предложения, но вот с точки зрения спроса вряд ли. Практика показала, что когда потребительский рынок перенасыщен, комиссионная торговля нерентабельна. Это подтвердила нам Светлана, владелица одной из ангарских комиссионок: