.
,

Кто нас вылечит?


0

Вчера, 12:31
 Количество просмотров: 79
    

- Деревня Зуй, как и Мегет, относится к Ангарскому городскому округу. Три года назад здесь закрыли фельдшерский пункт. В деревне очень много пожилых людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Что сделать, чтобы медпункт нам вернули?
Павел Павлович


Кто нас вылечит?
Деревянному зданию, в котором находится мегетское поликлиническое отделение, тоже больше полувека. Оно тоже находится в аварийном состоянии.
Фото Николая СТЕРНИНА


Наш читатель живет в Ангарске. В Зуй он приезжает к 78-летней тете, инвалиду второй группы. Она вместе с другими стариками, которых в Зуе подавляющее большинство, рассказали ему, что был у них фельдшерско-акушерский пункт в Сибизмире. Находился в старом общежитии. Здание признали ветхой и аварийной постройкой и снесли. Жителям обещали построить новый. Дату строительства, впрочем, никто не озвучивал.

Сейчас медицинскую помощь жителям деревни Зуй оказывают сотрудники мегетского поликлинического отделения городской больницы № 1. У них есть свои участковый врач и фельдшер. Они регулярно обслуживают население на дому. Приходят ко всем, кто их вызывает.

По словам медиков, в Зуе постоянно проживают 750 человек. С апреля народу становится больше тысячи, потому что приезжают дачники. Через пару лет численность населения должна еще больше увеличиться, ведь многодетным семьям выделили там 60 участков для строительства жилья.

В Мегет в поликлинику местные жители ездят редко, потому что расстояние между населенными пунктами больше семи километров. Общественный транспорт не ходит. Такси вызывают в крайних случаях. И постоянно переживают, что участковый врач или бригада «скорой помощи» могут и не успеть помочь.

О своей проблеме зуевцы написали во множество инстанций: администрацию АГО, Министерство здравоохранения Иркутской области, правительство региона. Передавали они письма представителям депутата Государственной Думы Владимира ЖИРИНОВСКОГО, когда те перед выборами колесили по стране на поезде. Многие их послания вернулись в Ангарск, в городскую больницу № 1, у которой на обслуживании Зуй находится. Ее главный врач Иван КРЫВОВЯЗЫЙ рассказал нашей газете:

- В Иркутской области действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в рамках которой предусмотрена реализация мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов». Мы направили в Министерство здравоохранения региона документы с просьбой включить нас в эту программу.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Первое место на первенстве Сибири по кудо
«Байкал-Энергия» взяла серебро на чемпионате России по хоккею с мячом
Чемпион Иркутской области по бильярду
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Пришла чума
ДТП в Ангарске с участием двух девочек
Еще шестьдесят преступлений «ангарского маньяка» Михаила Попкова
Все новости категории

Общество
ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ
Что будет?
И мужьям, и жёнам
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (325)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru