Кто нас вылечит?

Павел Павлович

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Наш читатель живет в Ангарске. В Зуй он приезжает к 78-летней тете, инвалиду второй группы. Она вместе с другими стариками, которых в Зуе подавляющее большинство, рассказали ему, что был у них фельдшерско-акушерский пункт в Сибизмире. Находился в старом общежитии. Здание признали ветхой и аварийной постройкой и снесли. Жителям обещали построить новый. Дату строительства, впрочем, никто не озвучивал.Сейчас медицинскую помощь жителям деревни Зуй оказывают сотрудники мегетского поликлинического отделения городской больницы № 1. У них есть свои участковый врач и фельдшер. Они регулярно обслуживают население на дому. Приходят ко всем, кто их вызывает.По словам медиков, в Зуе постоянно проживают 750 человек. С апреля народу становится больше тысячи, потому что приезжают дачники. Через пару лет численность населения должна еще больше увеличиться, ведь многодетным семьям выделили там 60 участков для строительства жилья.В Мегет в поликлинику местные жители ездят редко, потому что расстояние между населенными пунктами больше семи километров. Общественный транспорт не ходит. Такси вызывают в крайних случаях. И постоянно переживают, что участковый врач или бригада «скорой помощи» могут и не успеть помочь.О своей проблеме зуевцы написали во множество инстанций: администрацию АГО, Министерство здравоохранения Иркутской области, правительство региона. Передавали они письма представителям депутата Государственной Думы Владимира ЖИРИНОВСКОГО, когда те перед выборами колесили по стране на поезде. Многие их послания вернулись в Ангарск, в городскую больницу № 1, у которой на обслуживании Зуй находится. Ее главный врач Иван КРЫВОВЯЗЫЙ рассказал нашей газете: