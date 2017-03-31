Правда убил?

- Правда, что милиционер-душегуб Михаил Попков убил ещё 60 женщин?
Следственное управление следственного комитета России по Иркутской области предъявило окончательные обвинения маньяку Михаилу Попкову в совершении ещё 60 убийств в период с 1992 по 2007 год, сообщает официальный сайт СК РФ. Печальный итог проведённого расследования: всего Попков совершил на территории области за 20 лет не менее 84 убийств.
Возраст убитых женщин от 16 до 40 лет. Их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными (долгое время муссировался слух, что жертвами маньяка становились асоциальные, гулящие женщины).
Напомним: за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийство женщин в январе 2015 года Иркутский областной суд осудил Попкова к пожизненному лишению свободы. Однако уже и после этого бывший милиционер продолжил свои признания.
В ходе следствия была проведена аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок. По результатам изучения произведена выборка преступлений, имеющих почерк, присущий Попкову.
Как сообщает официальный сайт СКР:«Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет».
Собств. инф.
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