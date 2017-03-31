Ещё одна зона?

Оксана

Фото предоставлено В.А. БЫКОВЫМ



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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К началу нового учебного года, в августе 2017-го, в здание интерната № 1, что в микрорайоне Северный, переедет из Тельмы государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Иркутской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа». Интернат № 1 переедет в здание интерната № 7, а интернат № 7 закрывается, детей расформировывают по области.Уже по трёхэтажному названию понятно, что учреждение специфическое, в нашем городе, где несколько колоний, в том числе и воспитательная для несовершеннолетних, только его, видимо, и не хватало до полного комплекта. Но решение о переезде принимает учредитель – Министерство образования Иркутской области. И отменить это решение нельзя.Не все страхи, появляющиеся у людей, оправданны, некоторые из них вызваны отсутствием информации. Поэтому мы позвонилии задали все беспокоящие вас вопросы. Он всё объяснил нашей газете:Мы не тюрьма, а общеобразовательная школа закрытого типа для мальчиков от 11 до 14 лет со всей области, нарушивших закон, но не подлежащих уголовной ответственности. Их у нас 27 человек, попали к нам в основном за кражи. Мы и живём как школа: учимся, занимаемся в хоре, создаём ансамбли, занимаемся шахматами, проводим трудовое обучение.