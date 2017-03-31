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Ещё одна зона?


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Вчера, 17:21
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- Мы, жители микрорайона Северный, очень обеспокоены информацией, что рядом с нами, в бывшем здании интерната № 1 будет закрытая спецшкола для мальчиков. Подскажите, как отменить это решение? Мы не хотим жить в зоне!
Оксана


Ещё одна зона?
Новые соседи обещают быть тихими.
Фото предоставлено В.А. БЫКОВЫМ


К началу нового учебного года, в августе 2017-го, в здание интерната № 1, что в микрорайоне Северный, переедет из Тельмы государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Иркутской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа». Интернат № 1 переедет в здание интерната № 7, а интернат № 7 закрывается, детей расформировывают по области.

Уже по трёхэтажному названию понятно, что учреждение специфическое, в нашем городе, где несколько колоний, в том числе и воспитательная для несовершеннолетних, только его, видимо, и не хватало до полного комплекта. Но решение о переезде принимает учредитель – Министерство образования Иркутской области. И отменить это решение нельзя.

Не все страхи, появляющиеся у людей, оправданны, некоторые из них вызваны отсутствием информации. Поэтому мы позвонили и.о. директора тельминской спецшколы Виктору Александровичу БЫКОВУ и задали все беспокоящие вас вопросы. Он всё объяснил нашей газете:

- Я ждал вашего звонка и именно такой реакции. Когда в 2000 году в Тельме, в жилом районе, открывалось наше закрытое учреждение (тогда оно было для девочек), местные жители тоже были против. Месяца два выражали недовольство, но проблем не было, и все успокоились. Более того, когда в том же здании в 2008 году вместо закрытого учреждения открылся интернат, из которого дети имели право выходить погулять, жители поняли, что закрытое учреждение – это спокойнее. Думаю, и жителям Северного в Ангарске с нами будет тише.

Мы не тюрьма, а общеобразовательная школа закрытого типа для мальчиков от 11 до 14 лет со всей области, нарушивших закон, но не подлежащих уголовной ответственности. Их у нас 27 человек, попали к нам в основном за кражи. Мы и живём как школа: учимся, занимаемся в хоре, создаём ансамбли, занимаемся шахматами, проводим трудовое обучение.


Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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