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Кому помочь?


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- В преддверии 9 мая хочу предложить нашим ветеранам войны и труда, тем, кому некому помочь, услугу «Домашний мастер» совершенно бесплатно до конца мая.
Сергей


Мы перезвонили автору предложения, чтобы узнать: кто он и что его подвигло на этот шаг.

Итак, мастер представился Сергеем Геннадьевичем КРАСИЛЬНИКОВЫМ. Ему 58 лет, работает в охранном предприятии по графику сутки через трое, детей вырастил, живёт один, так что имеет свободное время. Сергей Геннадьевич предлагает одиноким старикам (не только ветеранам, но и детям войны, труженикам тыла – всем, кто остался в старости без опоры) следующие виды работ: повесить гардину, картину, подвесной шкаф, люстру, заменить выключатель, розетку, смеситель и т.п. Говорит, что руки у него растут откуда надо.

- Я однажды с товарищем разговаривал, и тот мне рассказал, что после парада 9 мая уже несколько лет развозит бесплатно ветеранов по домам. И я задумался: а чем я могу пожилым одиноким людям помочь? – объяснил нашей газете Сергей Красильников.

Телефон бесплатного мастера Сергея - 8-952-619-67-73.
Может, и его идея кого-то вдохновит на помощь?


ВНИМАНИЕ!
Мы лично с мастером не знакомы, поэтому напоминаем: пускать в дом незнакомого человека опасно! На время проведения работ пригласите в квартиру знакомых, например, соседей. Под видом мастера в дом может попасть и злоумышленник, для которого не существует ничего святого, ни Дня Победы, ни возраста.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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