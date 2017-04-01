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Чьё жильё?


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Сегодня, 00:51
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- Наш сосед по площадке жил в муниципальной квартире много лет. Месяц назад умер. Ни жены, ни детей, ни внуков у него нет. Но начали ходить какие-то странные люди, интересоваться освободившейся квартирой. Ключи у нас, но мы никого не пускаем туда. Что нам делать, чьё теперь это жильё?
Александр


Жильё как было муниципальным, так им и остаётся. Умерший жил там по договору социального найма. После его смерти родственники, если такие имеются, могут договор соцнайма перезаключить на себя. Для этого нужно прийти в отдел по управлению жилищным фондом комитета по управлению муниципальным имуществом с документами на квартиру. Но это только в том случае, если родственники там были прописаны. Если нет, придётся идти в суд, чтобы вас признали членами семьи умершего. И уже только после – в отдел по управлению жилфондом.

Если, как в данном случае, у умершего родственников не было, вам следует самим обратиться в администрацию, потому как система оповещения в таких случаях не просто работает с перебоями, её просто нет. Как нам пояснили в администрации, они узнают о том, что квартира освободилась, либо от соседей, либо от управляющей компании. А если ни те, ни другие не озадачатся, квартира будет пустовать.

Ольга КНЯЗЕВА

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