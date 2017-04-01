Чьё жильё?

Александр

Ольга КНЯЗЕВА

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Жильё как было муниципальным, так им и остаётся. Умерший жил там по договору социального найма. После его смерти родственники, если такие имеются, могут договор соцнайма перезаключить на себя. Для этого нужно прийти в отдел по управлению жилищным фондом комитета по управлению муниципальным имуществом с документами на квартиру. Но это только в том случае, если родственники там были прописаны. Если нет, придётся идти в суд, чтобы вас признали членами семьи умершего. И уже только после – в отдел по управлению жилфондом.Если, как в данном случае, у умершего родственников не было, вам следует самим обратиться в администрацию, потому как система оповещения в таких случаях не просто работает с перебоями, её просто нет. Как нам пояснили в администрации, они узнают о том, что квартира освободилась, либо от соседей, либо от управляющей компании. А если ни те, ни другие не озадачатся, квартира будет пустовать.