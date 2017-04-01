Кому жаловаться?

- В нашем доме сделали капитальный ремонт, после которого стали протекать трубы. Да и сам ремонт сделали очень плохо. Кто принимает дома? Куда можно обратиться с жалобой?
Мария Гавриловна
Принимает дома после капитального ремонта заказчик работ. Если у дома индивидуальный счёт, то это председатель ТСЖ или совета дома. Если же вы платите в фонд капитального ремонта, то его специалисты. Так что жаловаться нужно именно туда. Письменно по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1. По электронной почте: fond@fkr38.ru. Можно обращение оставить и на сайте фонда fkr38.ru.
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