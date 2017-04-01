Кто у нас?

Галина, 89-11

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В компании «Агата-плюс» нам пояснили, что никто и никому дом № 11 квартала 89 не отдавал. Как обслуживали, так и продолжают работать. Единственное, что изменилось, – у компании новый руководитель. Теперь это Ирина Владимировна КАЗАНКОВА.