Кто у нас?

- Наша управляющая компания была «Агата-плюс», директор ВОРОШИЛОВА Н.Д. Случайно я узнала, что мы переданы в ДОСТ. Как это могло случиться? Что произошло?
Галина, 89-11
В компании «Агата-плюс» нам пояснили, что никто и никому дом № 11 квартала 89 не отдавал. Как обслуживали, так и продолжают работать. Единственное, что изменилось, – у компании новый руководитель. Теперь это Ирина Владимировна КАЗАНКОВА.
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