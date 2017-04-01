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Чьи волосы?


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Сегодня, 01:02
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- В воскресенье я хотела подстричься и закрасить седину. В парикмахерской уже села в кресло, но увидела на столике банку, в которой стояли массажные расчески, все забитые волосами! Мне стало очень неприятно. Спросила: «Как часто вы обрабатываете расчески?» На этот вопрос парикмахер просто взорвалась. Называла меня на ты, практически вытолкала из салона. Хотелось бы знать, проверяет ли кто-нибудь парикмахерские города на педикулёз и вообще их санитарное состояние?
Татьяна Ивановна


Чьи волосы?
Парикмахерские за последнее время сильно изменились. А некоторые парикмахеры, похоже, нет.
Рио ДЖОРИС (1843-1921)


-Сказала бы «да ладно, сейчас при вас обработаю», и вопросов нет. Я даже предложила свою расческу, но она совсем взбеленилась! - недоумевает Татьяна Ивановна. В итоге стрижку и покраску она сделала в другом салоне. Ну и кто остался в выигрыше? Касса второй парикмахерской пополнилась на 800 рублей, а репутация первой оказалась подмочена (надо ли сомневаться, что о случившемся Татьяна Ивановна рассказала и соседкам, и родным, и приятельницам). Да, у мастера из первого салона могло быть плохое настроение и личные неприятности, но эмоции – это одно, а нарушение эпидрежима – совсем другое.

Приходя в салон, люди доверяют парикмахерам не только свою внешность, но и здоровье. У клиента на голове не написано, здоров он или болен. А значит, надо соблюдать правила санитарии и обрабатывать инструмент. В противном случае даже при небольшом повреждении кожного покрова есть риск заражения инфекциями (ВИЧ, гепатит, грибковые болезни).

Елена ПИАНОВА, дамский мастер с 22-летним стажем парикмахерской «Прелесть», рассказала нашей газете, что у каждого мастера в салоне должны быть два-три комплекта рабочих инструментов, этого требует СанПиН (ст. 9.21).

Оксана ТИХАЯ


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