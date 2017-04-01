Когда без комиссии?

- Говорят, что в Иркутской области не будут брать комиссию при оплате взносов за капитальный ремонт. С какого месяца?
Вячеслав Михайлович
Это действительно так: уже на этой неделе Сбербанк принимает платежи по капитальному ремонту без комиссии. Об этом нашей газете сообщили в прокуратуре г. Ангарска.
Дело в том, что отделы прокуратуры разных муниципальных образований Иркутской области направляли иски в суд с требованием отменить взимание комиссии по этим платежам. Однако суд не потребовался: фонд капитального ремонта решил вопрос в добровольном порядке. Итак, договорённость достигнута со Сбербанком. Без комиссии принимаются платежи как в самих отделениях, так и через банкоматы, а также при платежах через Сбербанк-онлайн.