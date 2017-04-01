Почему пенсии такие разные?

Валерий Иванович

Ольга КРАСНОВА

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Как нашей редакции пояснила Марина КОЗЛОВА, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда, большая часть пенсий в РФ являются страховыми. В Ангарске проживают 69 455 получателей страховых пенсий, что составляет 90,4% от общего числа пенсионеров. Эти пенсии финансируются за счет средств бюджета ПФ, который пополняется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями. Таким образом, размер страховых пенсий работающих людей, зарегистрированных в системе пенсионного страхования, зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов. Собственно, пенсия означает частичную компенсацию утраченного заработка после прекращения работы.Страховые пенсии бывают трех видов: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца – в зависимости от страхового случая, в связи с которым они назначаются.