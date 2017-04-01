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Почему пенсии такие разные?


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Сегодня, 11:54
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- Подскажите, чем страховые пенсии отличаются от государственных? Разве пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, получают её не от государства?
Валерий Иванович


Как нашей редакции пояснила Марина КОЗЛОВА, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда, большая часть пенсий в РФ являются страховыми. В Ангарске проживают 69 455 получателей страховых пенсий, что составляет 90,4% от общего числа пенсионеров. Эти пенсии финансируются за счет средств бюджета ПФ, который пополняется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями. Таким образом, размер страховых пенсий работающих людей, зарегистрированных в системе пенсионного страхования, зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов. Собственно, пенсия означает частичную компенсацию утраченного заработка после прекращения работы.

Страховые пенсии бывают трех видов: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца – в зависимости от страхового случая, в связи с которым они назначаются.

Ольга КРАСНОВА

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