Не влезают?

Дмитрий



Ольга КНЯЗЕВА

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На самом деле то, что администрация АГО занимает всего лишь два помещения, а не десять, как раньше, – результат объединения города и района в округ. Вспомните, раньше в сером здании на площади сидели сотрудники администрации Ангарского района, в «Саянах» располагалась администрация города. Плюс многие отделы и управления находились в разных помещениях по всему городу. Так, архитектура работала в 189 квартале и в здании напротив стадиона «Ангара», на улице Ворошилова (сейчас все сидят в одном здании на Ворошилова), отдел по культуре был в 11 микрорайоне, по спорту и молодёжной политике - в 85 квартале, служба муниципального хозяйства - на улице Восточной, отдел по торговле, комитет по делам несовершеннолетних и отдел сельского хозяйства - в 86 квартале. Сейчас все эти службы переведены в одно здание в «Саянах». Жителям так гораздо удобнее – не нужно разъезжать по всему городу в поисках нужного специалиста.Взять хотя бы комитет по управлению муниципальным имуществом, который долгие годы находился на улице Глинки. В приёмный день его специалисты принимают до 300 человек! Организовать здесь электронную очередь удалось только после того, как структуру переселили на первый этаж «Саян».