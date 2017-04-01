Как пройти бесплатно?

Сергей МАРКОВ, турист

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Галина ЛЕМЗЯКОВА

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А.М. КАЛИНИН,

Западно-Байкальский

межрайонный прокурор

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Первый раз с людьми, спрашивающими разрешение за нахождение в Прибайкальском национальном парке, я столкнулась несколько лет назад на Большой байкальской тропе, между Листвянкой и Большими Котами.Было жарко. Очень хотелось пить. Вода в бутылке закончилась. А к Байкалу, который находился на расстоянии пяти шагов, мужчина, одетый в камуфляжную форму… не пускал! Он нудно и монотонно талдычил заученный текст про закон, отсутствие разрешения и штраф.- заявила я, глядя ему прямо в глаза.Мне объяснили, что незнание закона не освобождает от ответственности и составили протокол об административном правонарушении на имя Ольги Абрамовны ГЕРШВИН (как представилась, так и указали).Забором он не огорожен. Пропускные шлагбаумы не установлены. Есть только тропы, по которым прошли тысячи ног.Руководитель туристического клуба Виктор ШЕР, который несколько десятилетий водит ангарчан по маршрутам выходного дня, признался нашей газете:На территории Иркутской области расположены особо охраняемые природные территории федерального значения, такие как Байкало-Ленский и Витимский заповедники, Прибайкальский национальный парк, заказники Красный яр и Тофаларский, посещение которых запрещено либо ограничено.Режим и порядок посещения особо охраняемых природных территорий регламентирован федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».Несмотря на особый режим охраны таких территорий, посещение их с туристической целью возможно. Однако если заповедник может посещаться только с разрешения его дирекции, то национальные парки и заказники посещаются свободно, за исключением установленных законом зон.