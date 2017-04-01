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Как пройти бесплатно?


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- В статье о «БайкалШлёпТуре» («По твердой воде» - «В» от 16 марта) корреспондент упомянула о разъяснениях прокуратуры по поводу взимания платы с туристов, гуляющих в Прибайкальском национальном парке. А можно увидеть полный текст комментария прокурора? Мы летом практически каждые выходные проводим на Байкале. Не хочется платить штраф за наслаждение природой.
Сергей МАРКОВ, турист


Как пройти бесплатно?
11 марта в «БайкалШлёпТуре» участвовало свыше 800 человек. Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ждали их на станции Тёмная Падь в самом начале тропы.
Фото автора


Первый раз с людьми, спрашивающими разрешение за нахождение в Прибайкальском национальном парке, я столкнулась несколько лет назад на Большой байкальской тропе, между Листвянкой и Большими Котами.

Было жарко. Очень хотелось пить. Вода в бутылке закончилась. А к Байкалу, который находился на расстоянии пяти шагов, мужчина, одетый в камуфляжную форму… не пускал! Он нудно и монотонно талдычил заученный текст про закон, отсутствие разрешения и штраф.

- Денег нет, - заявила я, глядя ему прямо в глаза. - Документов тоже. Мне они в лесу ни к чему.

Мне объяснили, что незнание закона не освобождает от ответственности и составили протокол об административном правонарушении на имя Ольги Абрамовны ГЕРШВИН (как представилась, так и указали).

Собираясь погулять вдоль Байкала, мало кто задумывается, что идти придется по территории национального парка. Забором он не огорожен. Пропускные шлагбаумы не установлены. Есть только тропы, по которым прошли тысячи ног.

Руководитель туристического клуба Виктор ШЕР, который несколько десятилетий водит ангарчан по маршрутам выходного дня, признался нашей газете:

- Мы разрешения никогда не оформляли. Я считаю: есть услуги – есть оплата. Платить за красивые виды, к которым никто не приложил руку, душа противится. Пока везло, с проверяющими не сталкивались.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Дословно

Разрешение бесплатно

На территории Иркутской области расположены особо охраняемые природные территории федерального значения, такие как Байкало-Ленский и Витимский заповедники, Прибайкальский национальный парк, заказники Красный яр и Тофаларский, посещение которых запрещено либо ограничено.

Режим и порядок посещения особо охраняемых природных территорий регламентирован федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Несмотря на особый режим охраны таких территорий, посещение их с туристической целью возможно. Однако если заповедник может посещаться только с разрешения его дирекции, то национальные парки и заказники посещаются свободно, за исключением установленных законом зон.

А.М. КАЛИНИН,
Западно-Байкальский
межрайонный прокурор

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