Что за стрельба?

- Вы слышали о стрельбе у 27-й школы? Что там произошло?
ОльгаРесторан проработал всего 4 месяца, а последствия совместного бизнеса придётся расхлёбывать ещё долго.
Фото Николая СТЕРНИНА
3 апреля, около 12 часов дня, на автопарковке около школы №27 раздались выстрелы. Стрелял молодой человек, подъехавший на велосипеде. Он успел выстрелить четыре раза, а потом скрылся во дворах. Пострадавший, известный ангарский предприниматель Андрей МАРКОВ, в беседе с полицией заявил, что предполагает, кто мог стать заказчиком покушения на его жизнь.- По мне стреляли из «Осы», травматического оружия. Потом в салоне я нашёл резиновую пулю. Если бы такая попала мне в голову, всё могло закончиться очень плохо. К счастью, стрелявший был не очень точен. Первый выстрел разбил стекло машины и прошёлся вскользь по голове, остальные три попали в тело, медики оказали мне первую помощь на месте, от госпитализации я отказался.
Предприниматель уверен, что покушение на него организовал его бывший товарищ, с которым они пытались наладить совместный бизнес.
По словам Маркова, история такова: у одного из его друзей был в городе участок земли с заброшенным зданием, а у него самого были деньги. Они договорились без всякого оформления бумаг, просто по-приятельски использовать этот участок с выгодой для обоих. Сошлись на строительстве ресторана. Марков вкладывал в строительство свои деньги, потом взял кредит три миллиона рублей, потом ещё один - 15 миллионов рублей. Помогли хорошая репутация и безупречная кредитная история.
При этом собственником здания стал его товарищ, пообещавший рассчитаться по кредиту, как только ресторан начнёт работать, а Маркову не только вернуть вложенные деньги, но и выделить долю в ресторанном бизнесе. Кстати, то же самое было обещано и ещё двум учредителям.
В конце 2013 года был подписан кредитный договор, согласно которому здание ресторана и земельный участок становились залоговым имуществом. Ресторан открылся через полгода. Поначалу всё было хорошо: интерьер, высокая зарплата у профессионального шеф-повара, гости и банкеты. Однако оказалось, что открыть ресторан, пусть даже очень интересный, - это только начало. Чтобы он начал приносить доход, нужно много работать. В итоге ресторан через 4 месяца закрылся. - Я отказался участвовать в этом деле уже через месяц, ведь я не ресторатор, мне эта тема не близка,
- объясняет Андрей Алексеевич. - Сложил с себя полномочия директора и вышел из состава учредителей. Полагался на обещание приятеля, что кредит, взятый на моё имя, он будет оплачивать самостоятельно.
Время шло, кредит платился очень неаккуратно.
Анастасия КУРМАЗОВА
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