Николай Семёнович

фото с сайта агентства СИА

Игорь КАРИН

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После окончания режима ЧС в Иркутском районе в Ангарск вернулись Евгений ФЕДОРОВ, Александр ЕРШОВ и Степан ХАБЕЕВ - спасатели Юго-Западного спасотряда, которые принимали участие в ликвидации последствий вспышки африканской чумы в Хомутовском муниципальном образовании. Они рассказали нашей газете:Это очень большое село. И почти в каждом подворье держат хозяйство. С представителями гражданской власти, ветеринарами, а если надо, то и с полицией вручали хозяевам предписание об изъятии свиньи в связи с чрезвычайным положением. После чего шли в стайку и держали перепуганное животное, пока ветеринар делал укол. Животное взвешивали, чтобы потом оплатить ущерб из расчета 150 рублей за килограмм живого веса, и увозили на сжигание. В день только наша группа грузила в кузов до 70 голов.Жгли животных подальше от села. Понятно, что у деревенских мало поводов для радости было.