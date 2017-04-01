- Вы сообщали об эпидемии какой-то африканской свиной чумы, на ликвидацию которой были призваны наши специалисты. Как там дела вообще, известны подробности?
Николай СемёновичСпасатели (на фото группа слева) обошли все дворы в Хомутове.
фото с сайта агентства СИА
После окончания режима ЧС в Иркутском районе в Ангарск вернулись Евгений ФЕДОРОВ, Александр ЕРШОВ и Степан ХАБЕЕВ - спасатели Юго-Западного спасотряда, которые принимали участие в ликвидации последствий вспышки африканской чумы в Хомутовском муниципальном образовании. Они рассказали нашей газете:
- Нам никогда еще не приходилось принимать участие в подобных операциях, но все когда-то бывает в первый раз. В Иркутске надели костюмы химзащиты и в составе группы из девяти человек поехали в Хомутово.
Это очень большое село. И почти в каждом подворье держат хозяйство. С представителями гражданской власти, ветеринарами, а если надо, то и с полицией вручали хозяевам предписание об изъятии свиньи в связи с чрезвычайным положением. После чего шли в стайку и держали перепуганное животное, пока ветеринар делал укол. Животное взвешивали, чтобы потом оплатить ущерб из расчета 150 рублей за килограмм живого веса, и увозили на сжигание. В день только наша группа грузила в кузов до 70 голов.
Жгли животных подальше от села. Понятно, что у деревенских мало поводов для радости было.
Игорь КАРИН
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