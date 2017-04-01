Как отдыхаем?

Елена МАТВЕЕВА

Мария ИЛЬЮШКИНА

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Народ уже привык, что в мае нас ждут небольшие каникулы. И пусть они идут с небольшим разрывом, это неплохой повод выехать из города или сделать все дела на даче.Итак, нынче 1 мая выпадает на понедельник, поэтомуВо вторник, 2 мая, выйдем на работу, а уже в пятницу,Ещё один праздник, который нам достался в тёплое время года, - День России.