- На какие дни выпадают предстоящие майские каникулы? Как отдыхаем летом?
Елена МАТВЕЕВА
Народ уже привык, что в мае нас ждут небольшие каникулы. И пусть они идут с небольшим разрывом, это неплохой повод выехать из города или сделать все дела на даче.
Итак, нынче 1 мая выпадает на понедельник, поэтому отмечать День весны и труда мы можем три дня подряд: 29, 30 апреля и 1 мая.
Во вторник, 2 мая, выйдем на работу, а уже в пятницу, 5 мая, у нас будет предпраздничный день перед новой серией выходных в честь Дня Победы. Выходные на День Победы продлятся дольше, четыре дня: 6, 7, 8 и 9 мая.
Ещё один праздник, который нам достался в тёплое время года, - День России.
Мария ИЛЬЮШКИНА
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