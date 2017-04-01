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Как отдыхаем?


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Сегодня, 17:06
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- На какие дни выпадают предстоящие майские каникулы? Как отдыхаем летом?
Елена МАТВЕЕВА


Как отдыхаем?

Народ уже привык, что в мае нас ждут небольшие каникулы. И пусть они идут с небольшим разрывом, это неплохой повод выехать из города или сделать все дела на даче.

Итак, нынче 1 мая выпадает на понедельник, поэтому отмечать День весны и труда мы можем три дня подряд: 29, 30 апреля и 1 мая. Во вторник, 2 мая, выйдем на работу, а уже в пятницу, 5 мая, у нас будет предпраздничный день перед новой серией выходных в честь Дня Победы. Выходные на День Победы продлятся дольше, четыре дня: 6, 7, 8 и 9 мая.

Ещё один праздник, который нам достался в тёплое время года, - День России.

Мария ИЛЬЮШКИНА

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