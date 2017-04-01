Когда зароют?

- Когда отремонтируют улицу Покрышкина? Ямы больше метра диаметром и глубже 15 сантиметров! При этом ремонт был в прошлом году. Это же просто перевод народных денег на воздух! Кто принимает такие дороги?
Виктор Засыпать ямы на дорогах начали уже тогда, когда ещё снег лежал. Возможно, поэтому такой ремонт долго не держится.
Ямочный ремонт (по крайней мере у нас в городе) - это всегда временно. В прошлом году его провели на 92 улицах города, потратили на это 6 миллионов рублей. Но как только сошёл снег, стало очевидно, что народные, то есть бюджетные, деньги просто закопали в яму. И от этого она стала ещё больше и ещё глубже.
В прошлом году на ремонт и содержание дорожной сети города было заложено 340 миллионов рублей(!). Но, видимо, секрет, как ремонтировать дорогу так, чтобы она не развалилась через год, предки унесли с собой в могилу.
Требования ГОСТа к эксплуатационному состоянию дорог (ГОСТ Р 50597-93) гласят, что предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине 60, а по глубине 5 сантиметров. Ангарчане такие ямы и за ямы-то не считают. Для нас выбоина - это когда туда самому лечь можно.
Как нашу газету заверили в администрации, улица Покрышкина внесена в план по ремонту дорог. Скоро туда уже зайдёт подрядчик. Ремонтировать будут не большими картами, а так же, как и в прошлом году, – латать дыры. В этом году, как в 2016-м, на это уйдет около 6 миллионов рублей.
На ряде улиц аварийный ремонт дорог уже начался. Обещают закончить к 20 апреля.
Ольга КНЯЗЕВА
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