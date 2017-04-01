Когда зароют?

Виктор

Ольга КНЯЗЕВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Ямочный ремонт (по крайней мере у нас в городе) - это всегда временно. В прошлом году его провели на 92 улицах города, потратили на это 6 миллионов рублей. Но как только сошёл снег, стало очевидно, что народные, то есть бюджетные, деньги просто закопали в яму. И от этого она стала ещё больше и ещё глубже.В прошлом году на ремонт и содержание дорожной сети города было заложено 340 миллионов рублей(!). Но, видимо, секрет, как ремонтировать дорогу так, чтобы она не развалилась через год, предки унесли с собой в могилу.Требования ГОСТа к эксплуатационному состоянию дорог (ГОСТ Р 50597-93) гласят, что предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине 60, а по глубине 5 сантиметров. Ангарчане такие ямы и за ямы-то не считают. Для нас выбоина - это когда туда самому лечь можно.Как нашу газету заверили в администрации, улица Покрышкина внесена в план по ремонту дорог. Скоро туда уже зайдёт подрядчик. Ремонтировать будут не большими картами, а так же, как и в прошлом году, – латать дыры. В этом году, как в 2016-м, на это уйдет около 6 миллионов рублей.На ряде улиц аварийный ремонт дорог уже начался. Обещают закончить к 20 апреля.