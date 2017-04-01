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Справка нужна?


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Сегодня, 01:05
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- Устраиваюсь на работу, требуют справку, что я не наркоман и несудимый. Имеют ли на это право и если да, то где её взять?
Павел


Имеют. Справку о привлечении (непривлечении) к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ могут запросить, например, при трудоустройстве на должности, предусматривающие управление транспортными средствами или механизмами, требующими быстроты реакции и повышенной концентрации внимания.

Получить справку можно, обратившись непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области (www.mfc38.ru), с предоставлением следующего пакета документов:

- заявление о выдаче справки;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке;

- копия доверенности на право получения справки, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, – при подаче заявления доверенным лицом.

Пресс-служба УМВД
России по Ангарскому городскому округу

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