Справка нужна?

Павел

Пресс-служба УМВД

России по Ангарскому городскому округу

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Имеют. Справку о привлечении (непривлечении) к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ могут запросить, например, при трудоустройстве на должности, предусматривающие управление транспортными средствами или механизмами, требующими быстроты реакции и повышенной концентрации внимания.Получить справку можно, обратившись непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области (www.mfc38.ru), с предоставлением следующего пакета документов: