Как отстоять автобус?

- Мы проголосовали в Интернете под письмом протеста Дмитрия АФАНАСЬЕВА. Подскажите, какие ещё действия предпринять в защиту рейсов 372 и 375 Ангарск-Иркутск?
Игорь, студент
На вопрос отвечает руководитель транспортной компании «Лидер» Екатерина РЕХТИНА:
- Кроме петиции Дмитрия Афанасьева, есть в Интернете другая петиция, которую создала наша пассажирка Юлия ЛАТЫПОВА (на сайте петиций change.org
, найти её можно через любой поисковик по словам «отмена проекта «Иркутск только для городских автобусов»). Под ней уже более 3 тысяч подписей.
Сбор подписей в защиту рейсов идёт также в наших автобусах, листки надо спросить у водителей. Больше пока ничего сделать нельзя.
Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА
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