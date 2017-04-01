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Как отстоять автобус?


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Сегодня, 01:26
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- Мы проголосовали в Интернете под письмом протеста Дмитрия АФАНАСЬЕВА. Подскажите, какие ещё действия предпринять в защиту рейсов 372 и 375 Ангарск-Иркутск?
Игорь, студент


На вопрос отвечает руководитель транспортной компании «Лидер» Екатерина РЕХТИНА:

- Кроме петиции Дмитрия Афанасьева, есть в Интернете другая петиция, которую создала наша пассажирка Юлия ЛАТЫПОВА (на сайте петиций change.org , найти её можно через любой поисковик по словам «отмена проекта «Иркутск только для городских автобусов»). Под ней уже более 3 тысяч подписей.

Сбор подписей в защиту рейсов идёт также в наших автобусах, листки надо спросить у водителей. Больше пока ничего сделать нельзя.

Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА

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