Как чтобы дали?

Наталья Валентиновна

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Действительно, такая программа существует, соответствующий документ подписал Дмитрий МЕДВЕДЕВ 10 февраля 2017 года. Называется «Правила предоставления субсидий на поддержку государственных программ субъектов Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».Субсидии предоставляются на работы по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий. При этом под дворовой территорией понимаются территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами для обслуживания и эксплуатации этих домов и элементами благоустройства, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами независимо от формы собственности.Ключевой момент, на который нужно обратить внимание: это субсидии на поддержку государственных программ. То есть деньги не выделят жителям, даже если они объединились в ТОС или ТСЖ. Только субъектам Федерации, которые и будут распределять деньги между муниципалитетами.Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 20 миллиардов рублей. Иркутской области достанется кусочек. Администрация АГО уже оповестила: 80 миллионов рублей по проекту «Комфортная среда» получит и наш город.Итак, что же делать, чтобы в эту программу попасть? Чётких инструкций нет. Муниципалитетам рекомендуется привлекать население всеми способами. То есть призывать, рассказывать, объяснять и обсуждать. На сайте областного правительства есть подробная инструкция, как местным властям организовать народ на активные действия.