.
,

Как чтобы дали?


0

Сегодня, 13:14
 Количество просмотров: 94
    

- Когда вступит в действие федеральная программа благоустройства придомовых территорий и дворов? Кто может принять в ней участие?
Наталья Валентиновна


Как чтобы дали?
13 мрн, дом № 10. Когда во дворе началось строительство магазина «Город А», жильцов успокоили: дворовую территорию обустроят и благоустроят.

Действительно, такая программа существует, соответствующий документ подписал Дмитрий МЕДВЕДЕВ 10 февраля 2017 года. Называется «Правила предоставления субсидий на поддержку государственных программ субъектов Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Субсидии предоставляются на работы по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий. При этом под дворовой территорией понимаются территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами для обслуживания и эксплуатации этих домов и элементами благоустройства, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами независимо от формы собственности.

Ключевой момент, на который нужно обратить внимание: это субсидии на поддержку государственных программ. То есть деньги не выделят жителям, даже если они объединились в ТОС или ТСЖ. Только субъектам Федерации, которые и будут распределять деньги между муниципалитетами.

Как чтобы дали?
9 мрн, дом № 84. Всё лучшее – детям. Ну и врачам, чтобы без работы не сидели.

Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 20 миллиардов рублей. Иркутской области достанется кусочек. Администрация АГО уже оповестила: 80 миллионов рублей по проекту «Комфортная среда» получит и наш город.

Итак, что же делать, чтобы в эту программу попасть? Чётких инструкций нет. Муниципалитетам рекомендуется привлекать население всеми способами. То есть призывать, рассказывать, объяснять и обсуждать. На сайте областного правительства есть подробная инструкция, как местным властям организовать народ на активные действия.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Соревнования по велоспорту «Весенние ветра» состоялись в Шелехове
Итоги чемпионата СФО по скайраннингу «Козерог - 2017»
Баскетболисты «Иркута» выиграли первый матч
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Клещи проснулись
В Ангарске раскрыто убийство, совершенное 4 месяца назад
Школьники вынесли пенсионерку из пожара
Все новости категории

Общество
ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Без году век
Ручкой на бумаге
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (128)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru