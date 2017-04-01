Владимир

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Ограждения вдоль автомобильных дорог – собственность администрации АГО. Соответственно, она и занимается ремонтом своего имущества. Точнее, должна это делать. Этот вид работ заложен в бюджетную строчку «ремонт и обслуживание автомобильных дорог города Ангарска». И сумма, выделенная в этом году на эти расходы, – почти полмиллиарда! Но почему-то именно на установку или ремонт ограждений денег не хватило.Мы позвонили в управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации АГО. Специалисты признались, что ремонт ограждений в этом году выполняться не будет.- Да, ограждения – это всегда большая проблема.Если виновника аварии установили на месте, информацию ГИБДД передаёт нам. В этом случае мы либо сразу взыскиваем с человека деньги на ремонт ограждений, либо ремонтируем всё сами, потом выставляем ему счет, взыскиваем через суд. Но ведь часто бывает и так, что виновник скрылся с места ДТП, не стал никого вызывать. Обычно это ночные происшествия. В этом случае нам не с кого взыскать деньги на ремонт. А отдельного контракта на облуживание ограждений у нас, по крайней мере в этом году, не предусмотрено.