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Чьи они?


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Сегодня, 13:28
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- Кто в нашем городе занимается ремонтом ограждений, установленных вдоль дорог?
Владимир

Чьи они?
Дорожные ограждения – наглядное свидетельство количества ДТП в городе.
Фото Николая СТЕРНИНА


Ограждения вдоль автомобильных дорог – собственность администрации АГО. Соответственно, она и занимается ремонтом своего имущества. Точнее, должна это делать. Этот вид работ заложен в бюджетную строчку «ремонт и обслуживание автомобильных дорог города Ангарска». И сумма, выделенная в этом году на эти расходы, – почти полмиллиарда! Но почему-то именно на установку или ремонт ограждений денег не хватило.

Мы позвонили в управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации АГО. Специалисты признались, что ремонт ограждений в этом году выполняться не будет.

- Да, ограждения – это всегда большая проблема. Люди ездить не умеют, мы только установим ограждения, их тут же сносят. Если виновника аварии установили на месте, информацию ГИБДД передаёт нам. В этом случае мы либо сразу взыскиваем с человека деньги на ремонт ограждений, либо ремонтируем всё сами, потом выставляем ему счет, взыскиваем через суд. Но ведь часто бывает и так, что виновник скрылся с места ДТП, не стал никого вызывать. Обычно это ночные происшествия. В этом случае нам не с кого взыскать деньги на ремонт. А отдельного контракта на облуживание ограждений у нас, по крайней мере в этом году, не предусмотрено.

Ольга КНЯЗЕВА

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