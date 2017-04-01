Когда ждать?

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- Начинается дачное время. По какому расписанию ходит автобус № 203 горгаз-Строитель?
Елена Сергеевна


Как рассказала нашей газете директор автоколонны 1951 Любовь ВОЛОКИТИНА, которая осуществляет перевозки по маршруту № 203, это не дачный, а пригородный маршрут. То есть действует он круглый год. Однако с 1 апреля у него изменилось расписание. Теперь автобус ездит так:

Будни


Ангарск (горгаз)
С/о «Строитель»

6.30
7.00

7.25
7.50

12.05
12.40

18.00
18.30


Выходные дни


Ангарск (горгаз)
С/о «Строитель»

6.30
7.00

7.25
7.50

8.30
9.10

9.40
10.10

10.40
11.20

12.00
12.40

14.30
15.10

15.40
16.10

16.40
17.10

17.40
18.10

18.40
19.30


Внимание! В автобусах № 203 действует единый социальный проездной билет, который можно приобрести на точках автоколонны 1951: Центральный рынок; «Фея» и магазин «Ангарский».

Настя ЖИЛКИНА
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