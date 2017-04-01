Когда ждать?

Елена Сергеевна

Будни

Ангарск (горгаз) С/о «Строитель»

7.00

7.50

12.40

18.30

Выходные дни

Ангарск (горгаз) С/о «Строитель»

7.00

7.50

9.10

10.10

11.20

12.40

15.10

16.10

17.10

18.10

19.30

Настя ЖИЛКИНА

Как рассказала нашей газете директор автоколонны 1951 Любовь ВОЛОКИТИНА, которая осуществляет перевозки по маршруту № 203, это не дачный, а пригородный маршрут. То есть действует он круглый год. Однако с 1 апреля у него изменилось расписание. Теперь автобус ездит так:6.307.2512.0518.006.307.258.309.4010.4012.0014.3015.4016.4017.4018.40В автобусах № 203 действует единый социальный проездной билет, который можно приобрести на точках автоколонны 1951: Центральный рынок; «Фея» и магазин «Ангарский».