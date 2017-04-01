Когда ждать?

- Начинается дачное время. По какому расписанию ходит автобус № 203 горгаз-Строитель?
Елена Сергеевна
Как рассказала нашей газете директор автоколонны 1951 Любовь ВОЛОКИТИНА, которая осуществляет перевозки по маршруту № 203, это не дачный, а пригородный маршрут. То есть действует он круглый год. Однако с 1 апреля у него изменилось расписание. Теперь автобус ездит так:
БудниАнгарск (горгаз)
С/о «Строитель»
6.30
7.00
7.25
7.50
12.05
12.40
18.00
18.30
Выходные дниАнгарск (горгаз)
С/о «Строитель»
6.30
7.00
7.25
7.50
8.30
9.10
9.40
10.10
10.40
11.20
12.00
12.40
14.30
15.10
15.40
16.10
16.40
17.10
17.40
18.10
18.40
19.30Внимание!
В автобусах № 203 действует единый социальный проездной билет, который можно приобрести на точках автоколонны 1951: Центральный рынок; «Фея» и магазин «Ангарский».
Настя ЖИЛКИНА