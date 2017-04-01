Больше говорить не о чем?

ВЕРЕСОВ

Игорь КАРИН

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Ангарчанин Андрей ШЕСТОПАЛОВ был приглашен и на первый, и на вторый эфиры. И признался нашей газете, чуть не заснул там от скуки.Передача, посвященная маньяку Михаилу Попкову, вышла в эфир в понедельник, 3 апреля. Информационным поводом стало признание Попкова в совершении еще 60 убийств. Директор группы компаний «Цербер» Андрей Шестопалов, когда ещё служил в милиции, был у Попкова начальником. Именно поэтому два года назад ассистенты МАЛАХОВА из шоу «Пусть говорят» позвали его в Москву. «Фирма» оплачивала перелет, и Шестопалов согласился. После возвращения рассказал нашей газете, что никого в студии не интересовали ни его ответы, ни ответы других участников.