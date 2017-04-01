Больше говорить не о чем?

- По каналу НТВ, в ток-шоу «Говорим и показываем», снова рассказывали про нашего душегуба-милиционера Попкова. Для чего понадобилось снова говорить об этом уроде?
ВЕРЕСОВ
Ангарчанин Андрей ШЕСТОПАЛОВ был приглашен и на первый, и на вторый эфиры. И признался нашей газете, чуть не заснул там от скуки.
Передача, посвященная маньяку Михаилу Попкову, вышла в эфир в понедельник, 3 апреля. Информационным поводом стало признание Попкова в совершении еще 60 убийств. Директор группы компаний «Цербер» Андрей Шестопалов, когда ещё служил в милиции, был у Попкова начальником. Именно поэтому два года назад ассистенты МАЛАХОВА из шоу «Пусть говорят» позвали его в Москву. «Фирма» оплачивала перелет, и Шестопалов согласился. После возвращения рассказал нашей газете, что никого в студии не интересовали ни его ответы, ни ответы других участников. - Малахова не интересовало, почему Попкова не поймали раньше, как милиционер мог столько лет держать в страхе целый город и почему следствие было так беспомощно. Ему, я так понял, важно было «завести» зал, выдать на экран признание жены и дочери убийцы. Верят ли они в виновность Попкова (или не верят, что тоже пойдет). НТВ пошло по такому же сценарию. Только на этот раз в зале были мать и сестра убийцы. Ведущий Леонид ЗАКОШАНСКИЙ строил передачу только вокруг них. В зале сидели родственники погибших, но к ним было мало интереса. Ведущего интересовал один вопрос: покаятся ли родственники Попкова? Пойдут ли в церковь грехи замаливать? Он весь извелся, пытаясь выдавить из них слезу, и в отношении матери ему это удалось.
Игорь КАРИН
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