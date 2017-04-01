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Можно поменьше?


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Сегодня, 18:17
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- Куда обратиться, если в квартире очень сильно греют радиаторы?
Автор не назвался


Ответ на этот вопрос я бы назвал «энергосбережение по-российски».

Если горячие радиаторы в квартире волнуют в смысле дискомфорта, то ответ на вопрос, что делать в этой ситуации, дан подробно в газете «В» № 113 от 20.10.2014 г. - «Почему жарко?». Ничего нового добавить не имею, а повторяться считаю излишним. Но у проблемы «очень горячие радиаторы» есть другой, более важный аспект.

Необоснованно расходуемую, очень дорого стоящую тепловую энергию должно оплачивать население, поскольку приборы этот перерасход непременно зафиксируют. Даже если вы отключите в своей квартире нагревательные приборы (радиаторы), эффекта в смысле оплаты не ощутите. Эффект будет только в том случае, если в тепловом пункте будет установлено оборудование, автоматически регулирующее теплопотребление в доме в зависимости от температуры в квартирах. Но об этом нам остаётся только мечтать. Ведь техническое оснащение тепловых пунктов в наших домах находится, честно говоря, на уровне каменного века.

Игорь ВИТУШКИН,
инженер-
промтеплоэнергетик

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