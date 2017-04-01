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В честь Победы бесплатно?


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Сегодня, 18:20
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- Я слышала, что в день Победы можно льготно посетить места боевой славы. Я – блокадница Ленинграда. Хотела бы съездить в Петербург на льготных условиях. Напишите, пожалуйста, как это можно осуществить?
Анна Ивановна АМОСОВА


Действительно, Российские железные дороги и ведущие авиакомпании страны последние несколько лет в майские праздники проводят акцию, даря ветеранам войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.

В 2016 году аналогичная акция проводилась с 3 по 10 мая. Тогда инвалиды и участники войны имели возможность оформить бесплатный билет на поезд для себя и сопровождающего. Было оформлено 1123 билета. Из них 682 для ветеранов, 441 для сопровождающих.

Наибольшее количество льготных билетов пассажиры оформили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду и Воронеж.

Нынче акция действует с 1 по 10 мая без ограничения по количеству поездок. В железнодорожном транспорте бесплатный проезд предоставляется в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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