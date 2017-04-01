Кто поможет?

Работники ООО «КСК»

С.И. ПАРФИНЕНКО,

помощник

прокурора города

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Прокуратурой г. Ангарска осуществляется надзор за соблюдением ООО «КСК» законодательства, направленного на обеспечение конституционных прав граждан в сфере трудовых правоотношений в части полноты и своевременности оплаты труда.Согласно результатам проверки, проведенной в ООО «КСК», по состоянию на 01.03.2017 г. размер задолженности по заработной плате составляет 6,7 млн. руб. перед 174 работниками.С целью защиты прав работников ООО «КСК» на своевременную полную оплату труда прокуратурой города проводятся проверки полноты принимаемых генеральным директором мер по погашению задолженности по заработной плате как перед работниками, прекратившими трудовые отношения с обществом, так и перед продолжающими работать на объектах общества.