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Это аферисты?


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Вчера, 13:59
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- У нас на подъездах какая-то фирма расклеила объявления, что в трубах будут замерять давление газа. На это надо срочно собрать по 1300 рублей с каждой квартиры. Это аферисты?
Николай Андреевич


Мы позвонили по номеру телефона, который был указан в объявлении. Оказалось, что он принадлежит управляющей компании, которая обслуживает дом нашего читателя. Нам пояснили, что действительно, деньги они собирают. Нужно провести диагностику внутридомового газового оборудования. Проводит такие работы не Горгаз, а специализированные фирмы.

В постановлении правительства № 410 («О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», глава 2, пункт 8) сказано, что работы по технической диагностике газового оборудования должны проводиться в том случае, если прошли сроки эксплуатации этого оборудования.

- Нас обязали провести диагностику внутридомового газового оборудования – есть требование прокуратуры. Дом сдан в эксплуатацию давно, поэтому нужно выяснить, может ли существующее оборудование дальше работать, или необходим ремонт или его замена, - объяснили нашей газете в управляющей компании.

В прокуратуре подтвердили, что подобные требования они действительно выдвигали управляющим компаниям города. В адрес жилищного управления документ был направлен больше года назад – 17 февраля 2016 года. Но выбор фирмы, которая будет проводить диагностику и утверждение стоимости работ – за собственниками.

Ольга КНЯЗЕВА

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