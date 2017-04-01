- У нас на подъездах какая-то фирма расклеила объявления, что в трубах будут замерять давление газа. На это надо срочно собрать по 1300 рублей с каждой квартиры. Это аферисты?
Николай Андреевич
Мы позвонили по номеру телефона, который был указан в объявлении. Оказалось, что он принадлежит управляющей компании, которая обслуживает дом нашего читателя. Нам пояснили, что действительно, деньги они собирают. Нужно провести диагностику внутридомового газового оборудования. Проводит такие работы не Горгаз, а специализированные фирмы.
В постановлении правительства № 410 («О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», глава 2, пункт 8) сказано, что работы по технической диагностике газового оборудования должны проводиться в том случае, если прошли сроки эксплуатации этого оборудования. - Нас обязали провести диагностику внутридомового газового оборудования – есть требование прокуратуры. Дом сдан в эксплуатацию давно, поэтому нужно выяснить, может ли существующее оборудование дальше работать, или необходим ремонт или его замена, -
объяснили нашей газете в управляющей компании.
В прокуратуре подтвердили, что подобные требования они действительно выдвигали управляющим компаниям города. В адрес жилищного управления документ был направлен больше года назад – 17 февраля 2016 года. Но выбор фирмы, которая будет проводить диагностику и утверждение стоимости работ – за собственниками.
Ольга КНЯЗЕВА
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