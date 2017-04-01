Сколько получают работники «Ангарского трамвая»?

Александр Петрович

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КРАСНОВА

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Отвечая на вопрос нашего читателя, мы используем штатное расписание на 2017 год МУП «Ангарский трамвай», которое утверждено 29 декабря 2016 года приказом № 205/3. Добавим, что предприятие муниципальное, поэтому секретов по зарплате быть не может.Согласно этому документу, в штате предприятия 508 работников, ежемесячный фонд зарплаты составляет 6 млн. 928 тысяч 700 рублей, средняя зарплата с премией – 19 328 рублей.Кондуктор получает 9 217 рублей. При выполнении плана идет добавка -7 процентов от выручки. План зависит от номера маршрута и дня работы (будний день или выходной). К примеру, кондуктор маршрута № 3 получит премиальные, если за свою смену в будний день за час реализует билетов на 575 рублей, а кондуктор маршрута № 6 – на 693 рубля.Водители МУП «Ангарский трамвай» получают за месяц работы 20-24 тысячи рублей. Их зарплата зависит от количества вагонов, вышедших на линию (сегодня твой вагон на ходу, ты работаешь, а завтра вагон сломался, соответственно, ты остался без работы). Водители - ценные кадры, поэтому они получают премию в размере 40% оклада, остальные работники – только 20%. Руководящий состав - директор, его зам, главный инженер и главный бухгалтер - премию не получают вовсе. Зарплата замдиректора составляет 58 720 рублей (оклад - 36 700, районный коэффициент и северная надбавка - 22 020), главного инженера – 43 200 рублей (27 000 и 16 200 рублей соответственно).