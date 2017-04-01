Зачем «скорой» охрана?

- В наш дом приезжала «скорая помощь», на дверях которой была наклеена табличка «Находится под охраной». Медикам что, деньги девать больше некуда?
Сергей «Скорая помощь» первой приходит ангарчанам на помощь в трудную минуту. Помочь ей самой взялись сотрудники охранной фирмы «Антарис».
Фото Николая СТЕРНИНА
Инициатива об оказании охранных услуг бригадам «скорой помощи» исходила от руководства охранного агентства. В договоре, заключенном с БСМП, прописана чисто символическая плата – 10 рублей в месяц.
Сегодня охранники дежурят во многих лечебных учреждениях города. Их присутствие там мера вынужденная. Пациенты и сопровождающие их друзья и родственники не всегда ведут себя корректно по отношению к медицинским работникам. Особенно агрессивны люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Были случаи, когда в Ангарске избивали врачей в травматологическом пункте и приемных отделениях стационаров. Угрожали огнестрельным оружием, нападали с ножом.
Бригады «скорой помощи» находятся в зоне особого риска. Вспомните прошлогоднюю историю в Иркутске, когда машину с красным крестом на дороге подрезали, а медиков и водителя избили. Случается такое и в нашем городе. На вызовах врачей и фельдшеров кусают домашние собаки. Караулят наркоманы, знающие, что в аптечке есть необходимые им препараты. Да и пьяные родственники порой распускают руки, считая, что медики долго ехали, плохо лечили, не то вкололи, громко говорили, наследили…
У каждой бригады есть хотя бы один такой случай. Просто они об этом предпочитают молчать, чтобы не волновать своих близких. Только один фельдшер, Сергей БЕЛЯКОВ, решил наказать своего обидчика и подал на него заявление в суд.
Как следует из материалов дела, Владимир ТАЙШИХИН, 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе жены в двенадцатом часу ночи вставлял стекло в межкомнатную дверь. Стекло лопнуло. Осколки порезали предплечье. Жена, обработав рану, вызвала «скорую».
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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