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Зачем «скорой» охрана?


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Вчера, 14:14
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- В наш дом приезжала «скорая помощь», на дверях которой была наклеена табличка «Находится под охраной». Медикам что, деньги девать больше некуда?
Сергей


Зачем «скорой» охрана?
«Скорая помощь» первой приходит ангарчанам на помощь в трудную минуту. Помочь ей самой взялись сотрудники охранной фирмы «Антарис».
Фото Николая СТЕРНИНА



Инициатива об оказании охранных услуг бригадам «скорой помощи» исходила от руководства охранного агентства. В договоре, заключенном с БСМП, прописана чисто символическая плата – 10 рублей в месяц.

Сегодня охранники дежурят во многих лечебных учреждениях города. Их присутствие там мера вынужденная. Пациенты и сопровождающие их друзья и родственники не всегда ведут себя корректно по отношению к медицинским работникам. Особенно агрессивны люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Были случаи, когда в Ангарске избивали врачей в травматологическом пункте и приемных отделениях стационаров. Угрожали огнестрельным оружием, нападали с ножом.

Бригады «скорой помощи» находятся в зоне особого риска. Вспомните прошлогоднюю историю в Иркутске, когда машину с красным крестом на дороге подрезали, а медиков и водителя избили. Случается такое и в нашем городе. На вызовах врачей и фельдшеров кусают домашние собаки. Караулят наркоманы, знающие, что в аптечке есть необходимые им препараты. Да и пьяные родственники порой распускают руки, считая, что медики долго ехали, плохо лечили, не то вкололи, громко говорили, наследили…

У каждой бригады есть хотя бы один такой случай. Просто они об этом предпочитают молчать, чтобы не волновать своих близких. Только один фельдшер, Сергей БЕЛЯКОВ, решил наказать своего обидчика и подал на него заявление в суд.

Как следует из материалов дела, Владимир ТАЙШИХИН, 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе жены в двенадцатом часу ночи вставлял стекло в межкомнатную дверь. Стекло лопнуло. Осколки порезали предплечье. Жена, обработав рану, вызвала «скорую».


Галина ЛЕМЗЯКОВА


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