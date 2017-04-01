Землю – крестьянам?

Галина САНДУ, начальник отдела

определения кадастровой стоимости филиала

ФГБУ «ФКП Росреестр» по Иркутской области

Налоговая льгота за транспорт

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В 2016 году в Иркутской области была проведена кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, включая земельные участки для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства, расположенных за пределами населенных пунктов. Результаты оценки утверждены постановлением правительства Иркутской области и начнут применяться с января 2018 года. До конца текущего года для расчета кадастровой стоимости участков по-прежнему будут использоваться действующие в настоящее время результаты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения.Для земельных участков дачных объединений наблюдается незначительное уменьшение кадастровой стоимости (с 235,75 руб./кв.м до 231,29 руб./кв.м). Самая высокая кадастровая стоимость у земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных в Ольхонском районе (382,99 руб./кв.м). Самые низкие удельные показатели кадастровой стоимости в Мамско-Чуйском (25,65 руб./кв.м) и Чунском (28,02 руб./кв.м) районах.Что касается земель, предназначенных для нужд сельского хозяйства, кадастровая стоимость за 1 кв.м в среднем по региону увеличилась на 4% для сельскохозяйственных угодий (с 1,46 руб. до 1,52 руб.) и на 37% для участков, занятых зданиями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (с 5,5 руб. до 7,56 руб.).Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1) начиная с 2015 года, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.Налоговая льгота может предоставляться:а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.