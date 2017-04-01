Землю – крестьянам?

- Что вам известно о новой стоимости земли, в т.ч. на дачный участок?
В 2016 году в Иркутской области была проведена кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, включая земельные участки для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства, расположенных за пределами населенных пунктов. Результаты оценки утверждены постановлением правительства Иркутской области и начнут применяться с января 2018 года. До конца текущего года для расчета кадастровой стоимости участков по-прежнему будут использоваться действующие в настоящее время результаты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Новые кадастровые стоимости земель сельскохозяйственного назначения начнут применяться с января 2018 года.Более чем в два раза по сравнению с предыдущей оценкой увеличилась в среднем по области стоимость 1 кв.м для земельных участков садоводческих и огороднических объединений (с 63,54 руб. до 151,06 руб.).
Для земельных участков дачных объединений наблюдается незначительное уменьшение кадастровой стоимости (с 235,75 руб./кв.м до 231,29 руб./кв.м). Самая высокая кадастровая стоимость у земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных в Ольхонском районе (382,99 руб./кв.м). Самые низкие удельные показатели кадастровой стоимости в Мамско-Чуйском (25,65 руб./кв.м) и Чунском (28,02 руб./кв.м) районах.
Что касается земель, предназначенных для нужд сельского хозяйства, кадастровая стоимость за 1 кв.м в среднем по региону увеличилась на 4% для сельскохозяйственных угодий (с 1,46 руб. до 1,52 руб.) и на 37% для участков, занятых зданиями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (с 5,5 руб. до 7,56 руб.).
Галина САНДУ, начальник отдела Кстати
определения кадастровой стоимости филиала
ФГБУ «ФКП Росреестр» по Иркутской области
Налоговая льгота за транспорт
Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1) начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн
, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
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