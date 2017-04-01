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Как пожаловаться?


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Вчера, 12:09
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- Как и кому пожаловаться на некачественный капитальный ремонт дома?

На сайте фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов в Иркутской области появилась опция, с помощью которой любой собственник квартиры в доме, где ведётся капремонт, в краткосрочный период 2017-2019 г. и еще последующие пять гарантийных лет может оперативно прислать в ФКР фото обнаруженного им дефекта.

Как пожаловаться?
После капремонта общего имущества может стать меньше.
Фото Ольги ЦЫСЛЯК


Итак, в «Личном кабинете» собственников жилья создан раздел «Фотоконтроль капитального ремонта» исключительно для размещения фотоматериалов хода капитального ремонта. Раздел расположен на страничке слева. При нажатии на него появляется краткая и понятная инструкция, что делать дальше. Собственникам предлагается выбрать категорию обращения: «Конструктивные дефекты дома», «Замечания к подрядным организациям», «Замечания в период гарантийного срока капитального ремонта» и «Положительные фотоматериалы». Нужно отметить категорию, прикрепить фотографию обнаруженных дефектов, недоделок, даже просто мусора, оставленного подрядчиком после работ, указать свой контактный телефон и электронный адрес и нажать на «Сохранить».

Пресс-служба ФКР

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