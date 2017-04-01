Как пожаловаться?

Фото Ольги ЦЫСЛЯК

Пресс-служба ФКР

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На сайте фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов в Иркутской области появилась опция, с помощью которой любойИтак, в «Личном кабинете» собственников жилья создан раздел «Фотоконтроль капитального ремонта» исключительно для размещения фотоматериалов хода капитального ремонта. Раздел расположен на страничке слева. При нажатии на него появляется краткая и понятная инструкция, что делать дальше. Собственникам предлагается выбрать категорию обращения: «Конструктивные дефекты дома», «Замечания к подрядным организациям», «Замечания в период гарантийного срока капитального ремонта» и «Положительные фотоматериалы». Нужно отметить категорию, прикрепить фотографию обнаруженных дефектов, недоделок, даже просто мусора, оставленного подрядчиком после работ, указать свой контактный телефон и электронный адрес и нажать на «Сохранить».